INGEZONDEN- Kom in Actie voor de Voedselbank

Maar toch voelde het niet helemaal goed. Als je het nieuws een beetje volgt dan hoor je alle trieste geluiden. Ontslagen, eenzaamheid noem het maar. Ook de voedselbanken zijn de laatste tijd vaak in het nieuws. Steeds meer mensen melden zich hier spijtig genoeg. Ook hoor je dat de te korten bij de Voedselbanken oplopen. Dit komt weer omdat supermarkten minder aan voedselverspilling doen. Dat is natuurlijk mooi, maar ja het heeft ook een keerzijde.

Dus maar even contact gezocht met de Voedselbank. Eens horen of zij ook behoefte hebben aan deze kaarten. Ja, ze zijn meer dan welkom hoorde ik! Nu kan ik natuurlijk alleen mijn kaart doneren. Maar hoe mooi zou het zijn dat heel Sneek of heel Súdwest dit doet. Dus vandaar mijn oproep. Activeer je kaart voor 15 november en lever hem bij mij in. Dan zorg ik dat ze bij de Voedselbank komen. Ik heb mijn collega’s ook allemaal gevraagd. Dus je kunt er ook nog een mooie actie van maken binnen je organisatie of vereniging.

Als we allemaal de schouders er onder zetten maken we de Voedselbank en hun klanten extra blij in deze voor iedereen vervelende tijd.

Luuk van der Wal, Leeuwarderweg 29, Sneek