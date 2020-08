"In twee Kameleon-films hebben wij verschillende stunts mogen doen", aldus Durk van der Wal van Stienstra & van der Wal

SÚDWEST-FRYSLÂN – Wist je dat de medewerkers van Stienstra & van der Wal naast het uitvoeren van waterbouw werkzaamheden, ook acteertalenten bezitten? “Op dit moment wordt de 3e Kameleonfilm van Steven de Jong gemaakt. Maar bij de 1e en 2e kameleonfilm heeft Stienstra & van der Wal ook een steentje bij gedragen. Stienstra junior heeft als stand-in voor Hielke en Sietse in de kameleon gevaren. We hebben een stunt met een vallende melkkar gedaan en nog vele andere dingen!”, vertelt algemeen directeur Durk van der Wal. Op 19 september is het IJlster bedrijf te vinden op het Werkfestival en vertellen de medewerkers graag meer over hun innovatieve werkzaamheden in de waterbouw.

Waarom doen jullie mee aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân en wanneer is de dag geslaagd?

“Wij willen mensen enthousiasmeren voor de waterbouw. Buiten de reguliere waterbouw werkzaamheden zijn we ook heel innovatief bezig. Voor elk probleem wordt een oplossing gezocht. We proberen de concurrent altijd een stapje voor te zijn. Voor ons is de dag geslaagd als er veel interesse is in ons bedrijf!”

Hoe gaan jullie dat doen?

“We hebben folders, filmpjes en materiaal monsters.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Elke dag weer anders. De ene dag ben je aan het calculeren, de ander dag ben je op pad om nieuwe werken te bezoeken. Weer een andere dag ga je de mannen op locatie bezoeken. Dan heb je weer opleveringen en afrekendagen. De afwisseling van werkzaamheden maakt dit vak en het bedrijf het allermooist!”

Rogmolewei 6, 8651 EP IJlst | www.stienstra-vanderwal.nl

