In Top & Twel: 30 kilometer, dank u wel!

OPPENHUIZEN- Dorpsbelang Top en Twel is samen met de actiegroep 'Iedereen 30' een campagne gestart om de verkeersveiligheid in de streek te bevorderen.

In beide dorpen geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Helaas houdt niet iedereen zich aan dit maximum. Het zijn met name de eigen inwoners die regelmatig te hard rijden.

Eastwei

De aftrap van de actie was eergisteren op de Eastwei, waar sjablonen op de weg zijn gespoten met de tekst: '30km, dank u!'. De Eastwei is bewust gekozen omdat in de zomerperiode de zwemplas De Gravinnepoel volop gebruikt wordt, helemaal nu deze zo mooi opgeknapt is. 'We willen graag dat iedereen veilig over de weg naar De Gravinnepoel kan', zo laat Dorpsbelang weten.