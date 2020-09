In gesprek met Wierd Gietema, werknemer bij IJlster Berco Machine- en Apparatenbouw in RVS en Aluminium

SÚDWEST-FRYSLÂN - Over vier dagen is het al zover: aanstaande zaterdag 19 september vindt het tweede Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats. Er heeft zich een groot aantal bedrijven voor het Werkfestival aangemeld. De deelnemende bedrijven presenteren zich op één van de kennispleinen bij Lokaal 55 in Sneek en geven een unieke inkijk achter de schermen voor alle werkzoekenden, studenten, stagiaires en overige belangstellende. Een aantal bedrijven is die dag ook daadwerkelijk open op de vestigingslocatie.

De bedrijven hebben vacatures of laten je graag kennis maken met het bedrijf of branche voor toekomstige vacatures. Wij namen alvast een kijkje bij Berco Machine- en Apparatenbouw in RVS en Aluminium. Eén van de gewaardeerde werknemers, Wierd Gietema, stond ons te woord in de kantine van het bedrijf aan de Trompmoledyk 6 in IJlst, de stad waar Wierd ook met plezier woont.

Rvs-producten voor de voedingsindustrie

Wierd Gietema is veertig jaar jong, is getrouwd en heeft twee kinderen. “Ik ben in dienst bij Oscar Poelstra en Feite van der Veen, zij vormen de directie van Berco b.v”, opent Wierd het gesprek. “Ik ben sinds 2013 in dienst bij Berco en het bevalt mij uitstekend. Wij maken veel producten voor de voedingsindustrie. Je moet dan denken aan tanks van roestvrij staal, kleine machines en ga zo maar door. We werken hier met zo’n man of twintig, inclusief de inleners.”

Wierd vertelt rustig en weloverwogen. Het geven van interviews is niet zijn dagelijkse werk en dat brengt ons meteen bij de vraag wat Wierd dan wel doet.

Veelzijdig werk

“In principe doe ik álles wel. Samenstellen, lassen, monteren. Ik ga wel eens mee om machines te plaatsen en ik doe ook wel onderhoud. Het mooie van het werken in een bedrijf als Berco is dat het zo veelzijdig is. Zoals gezegd leveren we onze producten aan de voedingsindustrie, maar we maken ook roestvrij stalen goten voor vloeren en afvoergoten in verschillende bedrijven.”

Hoe veelzijdig het werk is , illustreert Wierd met een voorbeeld over tanks. Tanks zijn er in allerhande maten en soorten, en Wierd en zijn collega’s mochten onlangs nog een speciale mayonaise-tank maken.

“Wij leveren niet alleen maar voor de Nederlandse markt. Net voordat jij kwam ben ik door jullie fotograaf op de foto gezet bij apparaatjes die naar Duitsland gaan. Het zijn ‘hefkiepers’, een ander woord heb ik er ook niet voor. Ik leg het even eenvoudig uit wat dat apparaat nu precies doet. Het is een machientje dat een saladebak met een inhoud van 300 à 350 kilo kan optillen in een andere machine, die het vervolgens in bakjes afvult.”

Wierd ging voordat hij werkte naar de mts, werktuigbouwkunde niveau 4, in Sneek. Via een stage kwam hij in contact met ‘de wereld van rvs’. Voordat de IJlster bij Berco aan de slag ging, heeft hij twaalf jaar bij een rvs-bureau in Bolsward gewerkt. Daar ging Wierd het eerste jaar ook nog naar school en ging vervolgens aan het werk in de constructiebouw. In de praktijk werd het rvs-vak geleerd, volgens Wierd.

Wat spreekt Wierd zo aan in het werk wat hij doet?

“Het is mooi wanneer je een compleet machientje kunt maken. Vanaf een plaat, waar je het moet uitsnijden om het vervolgens in elkaar te zetten. Het zagen, kortom het hele verhaal. Het begint met een aanvraag, een tekening. Daarna wordt er een rvs-plaat uitgezocht, die wordt gesneden. Het wordt dan bij ons in de vorm gezet, uiteraard volgens de tekening, en dat lassen we dan in elkaar. Ik ben één van de mensen die aan het product werkt. Dat vind ik mooi om te doen.

Wierd legt verder uit: “Als je rvs met staal vergelijkt, dan is rvs een lekker schoon product. Het is de kunst om het allemaal wat recht te krijgen met het lassen. Dat is op zich altijd weer een uitdaging. Wanneer je het last, trekt het aardig krom.”

Geen dag gelijk

Elke dag is verschillend voor de rvs-man uit IJlst. Zijn werktijden zijn van halfacht ’s morgens tot kwart over vier ’s middags. Het hangt van het product af of Wierd zelfstandig werkt of in een groep. Echt seriewerk is er bij Berco niet bij, daardoor is het werk ook niet eentonig.

“Er is de afgelopen jaren ook in onze branche wel het een en ander veranderd. Tegenwoordig wordt er heel veel gesneden, vroeger moest je het met de flex op maat maken. De vormen zijn ook anders nu alles gesneden wordt. Het ontwerp wordt erop aangepast. Vroeger haalde je de plaat van drie en een halve meter uit een stelling en dan moest je met de flex bezig om het in rechthoekige stukken te knippen. Tegenwoordig gebeurt dat met een lasersnijder, op maat gemaakt.”

Goede zaak

Wierd Gietema vindt het een goede zaak dat ook Berco Machine- en Apparatenbouw zich op het Werkfestival laat zien. “Mensen echt kennis laten maken met onze branche”, vat hij het samen. Even later geeft hij deze leek een rondleiding door het prachtige bedrijf, waar vorig jaar nog een gedeelte bij is gebouwd. De geur van gesneden rvs heeft wel wat! En het enthousiaste verhaal van Wierd is zeker inspirerend genoeg om te delen op het Werkfestival Súdwest-Fryslân.

Trompmoledyk 6, IJlst | https://www.berco-rvs.nl/

Tekst: Henk van der Veer

Foto: Laura Keizer Fotografie

Benieuwd naar de andere 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.