In de middag zware windstoten

SNEEK-KNMI heeft de volgende waarschuwing uitstaan: In de middag en avond zijn er met name in de kustprovincies en het IJsselmeergebied zware windstoten mogelijk van 75-90 km/uur, langs de kust vooral in het noordwesten tot 90-100 km/uur. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting.

We hebben een zachte en eerst regenachtige woensdag voor de boeg, later op de dag vanuit het zuiden opklaringen. Het kan dan in het zuiden van Friesland nog een 18 a 19 graden worden.

Komende nacht is in het Waddengebied een bui mogelijk, minimumtemperatuur 14 graden. Eerst nog veel wind.

Morgen opklaringen, een bui is mogelijk. De wind stevig uit het zuidwesten, op het IJsselmeer en Wadden krachtig tot af en toe hard, later afnemende wind. De temperatuur komt op de Wadden op een 14 graden uit, elders een graadje of 16.

Vrijdag en zaterdag lijken we overdag droog te houden met regelmatig het zonnetje erbij, zondag meer bewolking met kans op wat regen. De temperatuur rond de 15 graden.

Dirk van der Meer