“Ik kom op de meest bijzondere plekken in Nederland en ik ken ons land inmiddels van binnen en buiten”, aldus Stan de Jong van Veenstra|Fritom

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Transport en logistiek is een interessant werkveld welke letterlijk nooit stilstaat. Het is voor ons belangrijk om eenieder bekend te maken deze branche. Daarbij vinden wij het mooi om over ons werk als vrachtwagenchauffeur te vertellen en men geïnteresseerd te maken voor ons vak. Bovendien zijn er veel meer verschillende functies waarover wij graag vertellen tijdens het Werkfestival 19 september!”, vertelt Stan de Jong, vrachtwagenchauffeur bij Veenstra|Fritom in Heeg.

Wanneer is het Werkfestival voor jullie als bedrijf geslaagd en hoe pakken jullie dat aan?

“Wanneer we een diversiteit aan mensen hebben ontmoet en wanneer mensen geïnteresseerd zijn geraakt in de transport en logistiek branche. Daarnaast is het mooi als mensen weten wat wij doen en wanneer nodig is, ons weten te vinden. Dit doen wij door een kijkje te geven in de diversiteit van verschillende beroepen binnen ons bedrijf. Een digitale rondleiding en de verschillende soorten dienstverlening.”

Wat maakt Veenstra|Fritom mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers het bedrijf niet overslaan?

“Veenstra|Fritom is een hecht familiebedrijf waar een goede sfeer heerst en veel betrokkenheid is. We zijn een interessante werkgever door een diversiteit aan beroepen en werkzaamheden op een prachtige locatie in Heeg.”

Hoe ziet een werkdag voor jou als vrachtwagenchauffeur eruit?

06:00 – “Als één van de eerste weggebruikers ga je de weg op en rijd je naar het kantoor van Veenstra|Fritom in Heeg toe. Heerlijk die rust ’s ochtends vroeg. Je hoeft niet bang te zijn voor files.

06:15 – Als je in Heeg aankomt staat de vrachtwagen al voor je klaar. De wagen is volledig geladen met goederen en ook al aangekoppeld. Dat is gedaan door je collega’s die ’s nachts hebben gewerkt. Je controleert nog even de wagen en de lading en pakt dan nog een kop koffie op kantoor. Bij het koffiezetapparaat maak je kort een praatje met een collega. Daarna gooi je je koelbox met eten in je wagen en stap je in om te beginnen met je route.

08:00 – Vandaag ga je naar Overijssel. De eerste klant is het verst rijden; daarna zitten de klanten allemaal vrij dicht bij elkaar. Je hebt ongeveer 15 adresjes vandaag en als je bij de klant aankomt los je de ladingen voor ze. Daar is de klant erg blij mee. Vaak krijg je ook nog een kop koffie of iets anders lekkers mee voor onderweg. Zelf vind je de afwisseling van rijden en lossen prettig. Er zijn ook klanten waarbij je weer een nieuwe lading meeneemt.

18:00 – Rond een uur of zes ben je weer terug in Heeg. Doordat je vandaag op veel adresjes ook ladingen hebt opgehaald kom je met een behoorlijk volle wagen weer terug. Je zet de wagen weer neer op het terrein van Veenstra|Fritom en rijdt dan naar huis toe, mooi na de files!”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“De ene dag rijd ik naar Limburg en de andere dag naar Groningen. Ik kom soms op de meest bijzondere plekken van Nederland en ik ken ons land inmiddels van binnen en buiten. Daarnaast zijn de klanten ook heel verschillend. Dit maakt mijn baan heel afwisselend. Soms sta ik in een krappe woonwijken voor kleinere klanten, een andere keer moet ik lossen bij een legerbasis of een grote distributiecentra.”

Kwaliteit, Ontzorgen, Samenwerken, Betrouwbaarheid en Ondernemen

Lytshuzen 26 8621 XG Heeg | www.veenstrafritom.nl

