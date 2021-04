'Ik ben er toch, dan kan ik maar beter opletten’

Volgens de leerlingcoördinatoren Yvonne en Viola van csg Bogerman vinden de leerlingen het heel fijn om weer op school te zijn. Ze missen de sociale contacten en zijn op school actiever dan thuis. Ook de motivatie is op school groter. Volgens een leerling van 3 havo klopt dit; ‘Ik bent er toch, dan kan ik maar beter opletten’.

Het allerbelangrijkste is gezien worden, volgens Viola. De leerlingen echt zien. De oudere leerlingen op school vinden een combinatie fysiek en online onderwijs goed te doen. Maar de jongere leerlingen hebben veel baat bij een fysieke leeromgeving. Zoveel zelfstandigheid kunnen de meesten nog niet aan.

Toch merken de docenten wel dat leerlingen er ook aan wennen. Ze vinden het vanzelfsprekend. Maar er sluipt ook een soort gelatenheid in. Vooral bij de leerlingen die de lessen online volgen. Docenten vangen dit op door op zoek te gaan naar andere activerende werkvormen, zoals break outrooms en Kahoot!

Examenleerlingen zijn sowieso op school



Annemarie Kingma, rector van csg Bogerman is tevreden met hoe het nu gaat. Bij csg Bogerman in Sneek gaan leerlingen in twee weken tijd vijf keer naar school. En de examenleerlingen zijn sowieso op school. De momenten dat leerlingen in het klaslokaal zitten levert een hoger rendement op. Dat komt omdat de dynamiek in de klas anders is. Behalve dat er minder leerlingen in de klas zitten, zitten ze ook niet bij elkaar. Er is dus minder contact onderling. Dit geeft minder afleiding.

Wat ook toeneemt is de prestatiedruk. De leeruitkomsten zijn op school belangrijk. De resultaten van de leerlingen zelf maar ook de resultaten onderling. Als leerlingen in de school zijn is het besef daarvan groter. Een examen leerling van het Marne college legt uit; ‘Ik zit vlak voor mijn examens en dan neemt de druk wel toe. Op school vergelijken wij cijfers maar helpen wij elkaar ook bij opdrachten. Ik zou niet zonder kunnen”.

De Diken

Bij praktijkschool De Diken werd al gewerkt met kleine groepen. Deze groepen werden gesplitst. Het leren op anderhalve meter gaf dan ook geen problemen. De nadruk van De Diken ligt bij het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen. Dat is in Coronatijd niet anders. De hybride lessen werden aan het onderwijs gekoppeld. De praktijklessen werden omgezet tot werkinstructies. Dit werd gedaan met video’s of door het geven van opdrachten. Een goed alternatief, al steken deze leerlingen het liefst zelf hun handen uit de mouwen.



Heeft het de school ook wat gebracht? Jazeker! Een lekke band of gebroken been is geen reden meer om thuis te blijven. Lessen volgen kan dus altijd.