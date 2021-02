IJsje in de zon op voorjaarsdag in februari

SNEEK- Ruim een week geleden werd er nog druk over (dreven) een eventuele Elfstedentocht geschreven en gesproken. Vandaag doet de zondag haar naam eer aan: Zonovergoten!

Een familie geniet van een Min-12 ijsje. En dat Min-12 is niet de temperatuur van deze dag, zeker niet. Maar wat een verschil met de beelden van vorige week, toen er op de Kolk werd geschaatst. Vanmiddag stond een visser uit Groningen met een hengeltje in de zon en voeren er weer bootjes door de grachten. Twee jonge mensen aten een broodje van Royaal Belegd op de trappen van de Waterpoort. Het kan allemaal in Nederland.

Ondertussen bleven ook vandaag de terrassen in de stad dicht, dat beeld wierp dan toch nog een schaduw over deze wonderschone voorjaarsachtige februaridag.