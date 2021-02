IJsclub Sneek doneert ‘worst & zopie’ aan De Schuilplaats

Binnenkort 85.000ste gratis maaltijd

“We gaan binnenkort naar de 85.000ste gratis maaltijd in 19 jaar”, vertelde Brandsma tijdens de aanbieding van de worsten en de chocolademelk. “En wat de rookworsten en de chocolademelk betreft, ik ben liefhebber van beide producten, maar ze gaan uiteraard naar de mensen die bij De Herberg komen. Vanaf mijn jeugd had ik twee belangrijke dingen. Het eerste waar ik van droomde was van Jeruzalem en het tweede item was de Elfstedentocht. Schaatsen zit in de genen van onze hele familie. Dat is ongekend. Ik heb de tocht ook twee keer gereden en zoon Nico en z’n vrienden wel drie keer. Maar daar gaat het nu toch niet over. De afgelopen week was een stukje paradijs op aarde. De worsten en de chocolademelk komen vandaag nog op de juiste plaats. Hartelijk bedankt Sneker IJsclub”, aldus een immer blijde Jan Brandsma.

De Schuilplaats

De Schuilplaats is een christelijke organisatie met als doel mensen te ondersteunen die zich aan de rand van de samenleving bevinden. De stichting is vooral actief in de Gemeente Súdwest-Fryslân. De Schuilplaats is meer dan een plek waar gratis maaltijden worden verstrekt: het is een plaats waar liefde en aandacht is, waar contacten gelegd worden, waar als mogelijk hulp geboden wordt en waar gebeden en uit de bijbel gelezen wordt. Het motto is: Niet overleven, maar een nieuw leven!