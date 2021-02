IJsbaan Sneek morgen open: 'IJs en weder dienende!'

SNEEK- Vrijwilliger van de IJsclub zijn druk bezig om de sneeuw van de ijsbaan in Sneek te vegen. Op sommige plaatsten os de ijsdikte 7 cm, op andere plaatsten moeten we het met 4 cm doen. De verwachting is dat we de baan morgen open kunnen doen”, aldus bestuurslid Stoffel Boersma. “Uiteraard ijs en weder dienende!”