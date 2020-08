“Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dát niet wist!”, aldus Antoni Blom

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Blom Interieurs is een no-nonsense bedrijf dat nationaal en internationaal opereert. Dagelijks richten wij recreatiewoningen, hotels, horeca, studentenhuisvesting en zorginstellingen in. Op 19 september krijgen bezoekers van het Werkfestival de mogelijkheid om te speeddaten met potentiële collega’s, een rondleiding door onze 5000m2 showroom en daarbij een exclusief kijkje achter de schermen van ons dynamische familiebedrijf”, aldus Antoni Blom, operationeel manager van Blom Interieurs.

Wat is voor jou de reden dat je meedoet aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

“Aangezien Blom blijft groeien en zich steeds verder uitbreidt, zijn wij regelmatig op zoek naar ambitieuze en enthousiaste medewerkers en/of stagiaires die ons team kunnen versterken. Onze website en social media kanalen vertellen veel over ons, maar onze karakteristieken als gedrevenheid en creativiteit komen het best tot uiting in een persoonlijke kennismaking, dus zien we op deze manier graag of het klikt!”

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“We kijken ernaar uit om in contact te komen met enthousiaste werkzoekenden en andere geïnteresseerden. Wanneer wij hen kunnen enthousiasmeren over onze business en potentiële collega’s op deze manier beter kunnen leren kennen, hebben wij een geslaagde dag. Als we de dag net zoals vorig jaar kunnen afsluiten met nieuwe, positieve energie van alle bezoekers die we gesproken hebben, is het Werkfestival voor ons meer dan geslaagd!”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“We hopen door onze deelname aan het Werkfestival op een creatieve, interactieve én laagdrempelige manier onze bezoekers te laten ontdekken hoe het voelt om deel uit te maken van onze organisatie.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Een noordelijke projectinrichter in Sneek die nationaal en internationaal opereert in de interieurbranche. Dat klinkt goed, maar hoe gaat zo’n inrichtingsproces er in de werkelijkheid aan toe? Hoe ervaren onze medewerkers dit? Welke uitdagingen komen er kijken bij het coördineren van zo’n proces? En hoe slagen onze interieurontwerpers er steeds opnieuw in om een creatieve invulling te geven aan nieuwe ruimtes?

Vragen die je online niet snel over ons leest én daarbij het liefst hoort uit eerste hand. Onze medewerkers vertellen je daarom graag meer in onze showroom of op het festivalplein de 19e!”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Als operationeel manager ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen ons bedrijf, toegespitst op de juiste inzet en taakverdeling van ons team. Als eindverantwoordelijke is het belangrijk dat ik toezicht houd op het verloop en de efficiënte van lopende projecten, zodat gemaakte afspraken worden nagekomen. Waarbij een gezonde dosis coördinerend en controlerend vermogen een absolute must is.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Een van de mooiste aspecten in mijn vak is dat elke week weer nieuwe uitdagingen met zich mee brengt. Elke keer weer proberen om op nét een betere en efficiëntere manier invulling te geven aan de uitdagingen die projecten met zich meebrengen. Om iedere keer weer, samen met ons team deadlines te realiseren en de mooiste projecten op te leveren geeft écht een kick.”

Zeilmakersstraat 4 8601 WT Sneek | www.blominterieurs.nl

