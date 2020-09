Hulp voor veranderen asbestdak naar zonnedak

LEEUWARDEN- Energiecoöperaties en eigenaren van grote daken kunnen professionele hulp krijgen bij het ombouwen van asbestdaken tot zonnedaken. De provincie stelt 150.000 euro beschikbaar om 20 daken in Fryslân aan te pakken. Het geld is bedoeld om dakeigenaren (zoals boeren) en energiecoöperaties te ontzorgen bij de realisatie. Projecten kunnen ingediend worden via www.samenzonderasbest.nl.

Inwoners die aangesloten zijn bij een energiecoöperatie profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen. De coöperatie huurt het dak en van die opbrengsten kan de dakeigenaar de asbestsanering bekostigen. De opgewekte groene stroom gaat naar het elektriciteitsnet.

Evaluatie asbestregelingen

Sinds 2013 stimuleert de provincie de dubbelslag ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. In de afgelopen zeven jaar zijn 405 grote Friese asbestdaken aangepakt, zo’n 5,7% van het totaal. In 2017 was Fryslân de eerste met de zogenoemde Samenzonderasbest-aanpak waarbij huishoudens ook baat hebben bij een groot zonnedak. Deze aanpak blijkt het meest effectief. 268 huishoudens hebben hiervan geprofiteerd. Provincie Groningen voert de regeling ook in, Overijssel en Gelderland overwegen het.

