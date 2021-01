Hulp gezocht in de zoektocht naar een Norton-motor

“Onlangs kwam er een bijzonder verzoek bij ons binnen: of we mee kunnen helpen in de zoektocht naar een oude Norton-motor. Het verzoek komt, via de Norton Club Nederland, uit Australië, en wij schakelen graag jouw hulp in bij het vinden van deze motor!

Het verhaal is bijzonder: in 1949 voer Yde de Boer voor koehandel met een praam naar Sneek. Hij miste echter de terugvaart en besloot ter plekke om de Norton motor te kopen om zo toch thuis te komen. Hij reed ermee naar zijn woonplaats Gaast.

Wat een opwinding moet dat hebben veroorzaakt: een echte Norton en dan ook nog eentje van het Engelse leger! Uit de gegevens op de website https://kentekens.tresoar.nl/#/ blijkt dat de motor op naam van Sijtze Tj. de Witte werd geschreven. Wat beide mannen verbond, waren hun kinderen: Tsjalke S. de Witte en Foekje de Boer. Misschien was de motor een huwelijksgeschenk? In ieder geval is aan de foto te zien dat het jonge stel erg blij was met de motor! Na hun huwelijk emigreerden zij naar Australië.

Tsjalke woonde destijds op Boerestreek 22 te Gaast. Foekje was de dochter van slager en veehandelaar Yde de Boer. Tsjalke en Foekje zijn inmiddels helaas overleden maar familieleden in Australië zijn erg benieuwd of iemand de motor herkent en of de motor wellicht nog in iemands bezit is. Als de motor nog bestaat, dan wil de familie zelfs naar Nederland overkomen voor een fotosessie!

De motor is een Norton 16H - 1 cilinder 500 cc zijklepper. Op de foto zie je op het voorspatbord het Friese nummerbewijs B-37577. Waarschijnlijk is de motor na de bevrijding achtergelaten door de Engelse bevrijders. Vervolgens is de motor omgebouwd tot een burgeruitvoering.

Weet je meer over deze motor? Laat het ons weten via een DM of via info@tresoar.nl!