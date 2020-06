Hotske de Vries van Bloembinderij de Hortensia in Sneek zet al negentien jaar de bloemetjes buiten

SNEEK - Op het hoekje van de Leeuwarderweg en de Regenboogstraat in Sneek bevindt zich Bloembinderij de Hortensia. Een voorbijganger ontkomt niet aan het fleurige ‘bloemen- en plantenwalhalla’ op nummer 4. In het pand, net buiten de Sneker stadsgrachten, bevindt zich de gezellige en sfeervolle winkel waar Hotske de Vries uit IJlst al negentien jaar de scepter zwaait. En waar tevens haar carrière als bloemist begon.

39 lentes

39 lentes jong was Hotske toen ze van haar passie voor bloemen, haar werk maakte. “Na diverse

cursussen startte ik mijn carrière als bloemist, in loondienst, niet wetende dat dit een paar jaar later

mijn eigen bedrijf kon worden.” In een korte tijd leerde Hotske de kneepjes van het vak. “Op een

gegeven moment deed ik al het werk en ik kreeg meer uren.” Na 4,5 jaar begonnen mijn handen te

jeuken en kwam het runnen van een eigen bloemenzaak binnen handbereik. “De manier van werken

was hier en daar wat ouderwets, dat paste niet bij mij. Dat moest en kon anders.”

Aan het roer van de Hortensia

En zo geschiedde. Na onderhandelingen met de toenmalige uitbater nam Hotske de zaak vijf jaar na

de start van haar carrière over. Als ‘eigen baasje’ staat ze al negentien jaar met nog steeds evenveel

liefde en passie als in het begin aan het roer van de Hortensia. Samen met haar partner in crime,

tevens echtgenoot Harm de Vries, haar twee vaste krachten Ria en Cara en stagiaire Charlotte liggen

ze al jaren op koers.

Die koers wordt onder meer bepaald door de seizoensgebonden planten en bloemen. “Momenteel

zijn dat de tulpen en allerlei planten voor in de tuin. Ons aanbod is geheel afhankelijk van het

seizoen. In de zomer zijn dat bijvoorbeeld Violieren en gaan de plukboeketten als ‘warme broodjes’

over de toonbank.”

Minder bepalend voor de koers, maar verweven met de wortels van de Hortensia zijn de gastvrijheid

en het persoonlijke contact. “Dat is mijn sociale taak als bloemist vind ik, met name in deze tijd. Ik

ben dan ook erg blij dat we wel open kunnen en mogen zijn.”

Zakelijk en particulier abonnement

Voor degenen die geen genoeg krijgen van een vers boeket of bloemstuk thuis of op het werk, is het

mogelijk om een abonnement af te sluiten. “Met een privéabonnement krijg je om de één à twee

weken een vers boeket naar wens thuisbezorgd. In een zogeheten leenvaas en we ruilen deze vaas

bij de volgende bestelling om voor een andere leenvaas. Ook is het bij ons mogelijk om een zakelijk

abonnement af te sluiten. Diverse huisartsen en bedrijven uit de regio voorzien wij van bijvoorbeeld

baliestukken of verse bloemen.”

Maatwerk

“Wij zijn meer dan een bloemenzaak. Naast onze boeketten, woonaccessoires en kamerplanten,

maken wij voor elke gelegenheid een bloemstuk op maat. De klant is koning, zeggen we altijd. In

gesprek met de klant brengen we samen de wensen in kaart, dat is erg persoonlijk. Zo hebben we

wel eens de wens van nabestaanden gekregen om een breistuk van hun beppe in een boeket te verwerken of brandblussers in een boeket voor een overleden brandweerman. Het is ontroerend dat je de nabestaanden iets speciaals kunt meegeven.”

Bizarre tijd

Het leek er even op dat ook de bloemenwinkels het zwaar zouden krijgen door de corona-uitbraak,

maar niets bleek minder waar. “De eerste week was er geen aan- of toevoer. We hebben gelijk

maatregelen getroffen en mijn man en ik hebben deze week samengedraaid. We hebben momenteel

veel bestellingen. Nu mensen veel thuis zijn en niet bij elkaar op visite gaan, bestellen ze in plaats

daarvan een boeket.”

Bezorgen

Haar man, Harm de Vries, zorgt voor het logistieke deel en handelt de bestellingen af. “Mijn beminde

echtgenoot Harm, waar ik al heel wat jaren gelukkig mee ben getrouwd, is inmiddels vergroeid met

de Hortensia. Hij is dag in, dag uit bezig met het voorbereiden van de bestellingen en op pad om deze

op de juiste adressen af te leveren. Bij terugkomst in onze winkel zorgt hij dat de oude bloemen op

de juiste plek terechtkomen, maakt hij schoon en niet te vergeten: hij zorgt ervoor dat de koffie altijd

klaarstaat. Wat wil een vrouw nog meer?”

Moederdag

Op 10 mei, aanstaande zondag, is het Moederdag. “Op zaterdag 9 en zondag 10 mei (morgen en overmorgen) bezorgen wij gratis in Sneek of is er de mogelijkheid om de bestellingen bij ons in de winkel af te halen. Uiteraard op gepaste afstand!”

*Branded content*