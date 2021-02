Horeca Sneek laat muziek spreken als een schreeuw om aandacht en steun

SNEEK- Ook in Sneek gingen vanavond tussen 19.45 uur tot 20.00 uur de ramen van de etablissementen open en het licht aan. Met de muziek op vol gas probeerden de horecaondernemers aandacht voor hun penibele situatie te vragen, nu er nog steeds geen stip op de horizon is wanneer de cafés en restaurants weer open mogen.

Even voor acht uur schalt uit een van de geluidsboxen het You’ll never walk alone. “Een absoluut kippenvelmoment”, zegt Wicher Wind van restaurant Onder de Linden. Uiteraard is ook hij aanwezig tijdens het protest.

Deuren snel weer open

Evenals Anouk van Omme, van de Ierse Pub: “Het heeft waarschijnlijk heel weinig zin, maar het heeft toch iets van saamhorigheid. Ook ik hoop dat wij onze deuren weer heel snel mogen openen”, zegt de jonge horecaonderneemster. Van Omme is opvallend positief, ook na al die weken van gedwongen sluiting. “Dat is ook het enige wat wij kunnen, we moeten al onze krachten sparen om straks weer heel vrolijk ons werk te gaan doen.”

Naast de horecaondernemers en hun familieleden zelf, waren er vanavond niet veel andere mensen in de Marktstraat. “Ik denk dat wij er als ondernemers ook niet erg gelukkig van waren geworden dat de hele Marktstraat vol had gestaan, ik denk dat dit goed is.”

Een schreeuw om aandacht en steun

Even verderop geeft Rinke de Jong, van bar The Legend en Café De Pub, na afloop van het luidruchtige kwartiertje zijn commentaar en visie op het protest.

“Ik vond het wel een unieke actie om mee te doen, we hebben de geluidsapparatuur even iets verzwaard met medewerking van Ids Eckhardt. Iedereen kon zodoende ons muzikale protest horen en wij zo kunnen laten zien dat de natte horeca het pispaaltje van Nederland is. Voor mij is het grootste frustratiepunt het gebrek aan perspectief. Ik zou zo graag weer een lichtje aan het eind van de tunnel willen zien, dat is nu totaal uit zicht", geeft De Jong aan.

“Om mijn part zegt de regering ‘blijf dicht tot 1 mei en daarna kun je weer normaal open, maar geeft alsjeblieft duidelijkheid’. Het is nu steeds weer afwachten, ik kijk niet eens meer naar de persconferenties, het is steeds weer hetzelfde liedje. Er wordt totaal niet aan ons gedacht. Als je de horeca voor 100% dicht wilt houden, geef dan ook 100% vergoeding. We steunen elkaar wel in Sneek, maar er is wel verschil tussen de natte en de droge horeca. Wij hebben geen afhaalmogelijkheden. Ik denk dat wij als natte horeca het laatst aan de beurt zijn die weer open mogen. We hebben vanavond de muziek laten spreken, het is een schreeuw om aandacht en steun”, aldus De Jong.

Jan Booi

Voor The Legend staat volkszanger Jan Booi, die maar wat graag weer wil optreden. "Het heeft nu lang genoeg geduurd. Ik wil mijn nieuwe single 'De hele dag' wel eens laten horen in een volle kroeg", vertelt Booi. De Sneker zanger mist zijn optredens en heeft daarom samen met z'n vader een bus omgebouwd die volgepakt is met een complete geluidsinstallatie om zo op locatie optredens corona-veilig te geven. "Kijk maar even op mijn fb-pagina", zegt Jan.

Ook op andere plaatsen in de stad werden er in de cafés en restaurants lichten ontstoken en schalde er luide muziek uit de boxen als teken van protest dat de horeca nog altijd op slot zit.