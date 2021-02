Hoogmis met toch klein tintje carnaval op tv vanuit RK kerk Sneek

“Omdat op deze zondag anders de Carnavalsviering plaats zou vinden, wat nu helaas niet kan, zal er tijdens deze Hoogmis toch een klein tintje Carnaval zijn doordat Prins Elroy de 1e , Vorst Wibo, Vorst Edward, Secondant Martijn en Hofdame Margriet deze viering zullen bijwonen. Moge hun aanwezigheid voor alle mensen in den lande die nu geen Carnaval kunnen vieren een opsteker zijn en een teken dat we met hen hopen op tijden waarin de ware vreugde weer ongedwongen en spontaan geuit kan en mag worden. Alvast veel dank aan allen die zich inspannen om deze viering weer zo mooi mogelijk te doen verlopen en tot zondag 14 februari in de kerk, of voor het beeldscherm”, aldus pastoor Peter van der Weide.