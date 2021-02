Hooglanders in het Rasterhoffpark worden bijgevoerd

SNEEK- Vanmorgen kregen de Schotse Hooglanders in het Burgemeester Rasterhoffpark iets extra toegestopt, in de vorm van lekkere malse stro. De beesten waren er maar wat blij mee”, vertelt een immer enthousiaste Ype van der Werf

“Maar, wat veel mensen niet weten”, vervolgt Van der Werf, “dat het drinken van water nu nog belangrijker is voor de Hooglanders in deze ijzige vorst periode. Dus zullen de drinkplaatsen open gehouden moeten worden in de komende tijd”.

Derhalve is er veel hak werk in het ijs nodig voor de medewerkers van de Wijkpost Tinga.