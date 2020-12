Honderden RSG-kerstkaarten voor ouderen

SNEEK- De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra moeilijke periode, zeker dit jaar. Daarom organiseren we op de RSG Magister Alvinus de kerstkaartenactie. Op deze laatste schooldag voor de lockdown maakten de brugklasleerlingen van de RSG Magister Alvinus in Sneek honderden kerstkaarten voor eenzame ouderen om ze een hart onder de riem te steken.

Normaliter is er voor de brugklasleerlingen de jaarlijkse kerstmarkt. Tijdens de kerstmarkt verkopen de leerlingen (zelfgemaakte)spullen, waarbij de opbrengst naar een, door de leerlingen gekozen, goed doel gaat. Door het coronavirus is er dit jaar geen kerstmarkt en bedachten we op onze RSG dat de ouderen in de regio wel een zelfgemaakte kerstkaart konden gebruiken. Samen met ruim 300 enthousiaste brugklasleerlingen maakten we bijna 1000 kerstkaarten met een persoonlijke boodschap.