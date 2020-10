Honderden huiseigenaren openen online hun duurzame woning

SNEEK-Wie aan de slag wil om zijn huis comfortabel en energiezuinig te maken, kan veel leren van de meer dan 1.600 ervaringsverhalen op de Nationale Duurzame Huizen Route. Nieuw dit jaar zijn de videogesprekken. Van 7 november tot 15 december geven huiseigenaren en huurders uit alle delen van Nederland via videoverbinding uitleg over de duurzame maatregelen in hun woning. Naar verwachting zijn er meer dan 200 huiseigenaren die een video-inkijkje geven in hun woning.

Nu er meer thuis gewerkt wordt, staat een goed geïsoleerd huis hoger op het verlanglijstje, met als grootste wens meer wooncomfort en een lagere energierekening. Tijdens de video-ontmoetingen kunnen gasten vragen stellen over uiteenlopende duurzame voorbeelden: van monumentaal pand of jaren ’70 rijtjeshuis tot moderne nieuwbouwwoning. De maatregelen variëren van naïsolatie, warmtepomp of HR++-glas tot een volledig aardgasvrij huis met hergebruik van regenwater.

Met een paar muisklikken op bezoek Via het platform Duurzame Huizen Route delen huiseigenaren het hele jaar door hun ervaring met alle duurzame maatregelen die je maar kunt bedenken. In andere jaren is het mogelijk om bij de duurzame huizen op bezoek te gaan. Vanwege het coronavirus vinden deze ontmoetingen dit jaar online plaats. “Het mooie aan de online open huizen is dat reisafstand geen rol speelt”, vertelt Carina den Otter van de Duurzame Huizen Route. “Iemand uit Zeeland kan virtueel op bezoek in Drenthe en iemand uit Amsterdam in ’s-Hertogenbosch. Er is altijd wel een woning te vinden die op jouw huis lijkt of een specifieke maatregel heeft waar je meer over wilt weten. Een huiseigenaar die hier ervaring mee heeft, bevindt zich op paar muisklikken afstand.”

Inschrijven

Inschrijven voor een online bezoek kan vanaf 31 oktober via www.duurzamehuizenroute.nl. Er is plek voor maximaal 8 bezoekers per ontmoeting. De lijst met te bezoeken woningen wordt in de loop van de weken voortdurend aangevuld. Iedereen die duurzame stappen heeft gezet en dat wil laten zien, kan ook zijn woning aanmelden op de Duurzame Huizen Route.