Hoi, ik zie je!

SNEEK- Laten we wat vaker “hallo” zeggen tegen elkaar! Met een groet zeg je eigenlijk: hé, ik zie jou! In deze onzekere tijd waarin we steeds minder echt contact hebben is de honger daarnaar des te groter. Een simpel “hallo”, “hoi”, “goeie” of “moi” kan iemands dag misschien nét iets beter maken. Dat is het doel van het initiatief #GROETJEMEE.

#GROETJEMEE is een idee van Wini Weidenaar (foto). ‘Ik fiets bijna dagelijks naar mijn werk van Bartlehiem naar Leeuwarden en op een dag bedacht ik, hoe zou het zijn om iedereen die ik tegenkom te groeten? En dus voegde ik de daad bij het woord. De eerste zeven kilometer kom ik nauwelijks iemand tegen maar net voorbij het Leeuwarder Bos wordt het vaak iets drukker. En zo komt het dat ik met verschillende mensen een "hoi" relatie heb. Een moment op de dag dat je elkaar even laat weten, ik zie jou’. aldus Wini.

‘Vanaf het moment dat ik besefte dat een simpel hallo zoveel meer is dan een groet wist ik dat ik er iets mee moest. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en mensen om mij heen verzameld met allemaal een eigen specialiteit waarmee we een campagne in Noord-Nederland op zouden kunnen tuigen. Nu is #GROETJEMEE dus niet meer alleen van mij maar van alle mensen die dit samen met mij doen omdat ook zij geloven dat de wereld net iets mooier wordt als je elkaar groet. Iedereen draagt bij door zijn of haar talent belangeloos in te zetten’.

Zo heeft Blauwe Zone de creatieve vertaling van het campagneconcept en de vormgeving ontwikkeld, Statuur de website gemaakt en plaatst Arriva uitingen op en in de bussen/treinen. NDC mediagroep ondersteunt dit initiatief door het crossmediaal plaatsen van uitingen binnen al haar eigen mediakanalen in Noord Nederland en Writers Block Leeuwarden liet een aantal ‘tags’ op muren plaatsen. Marian van Voorn van Hoppa en Koen de Koning van Last Tuesday hebben een spotje gemaakt en Flevodruk Harlingen heeft posters en ansichtkaarten gedrukt die de Uitloper vervolgens weer verspreid in Friesland, Groningen en Drenthe. Frank van FF Anders drukte toffe stickers voor op de auto en Henk Dillerop schreef een dichtwedstrijd uit met als thema #GROETJEMEE. Last but not least maakte Jan Tekstra het lied ‘Raak me’ die hopelijk binnenkort op alle radiozenders van, in ieder geval Noord Nederland, te horen is. Kortom, wat een kleine campagne zou worden is uitgegroeid tot een breed gedragen initiatief.

Op 18 januari, Blue Monday, start de campagne zowel online als offline, enkel met als doel dat mensen elkaar ‘weer’ groeten, ook als ze elkaar niet kennen. Een panel van zo’n vijftig mensen groet in ieder geval mee en gaan daarover een bericht, foto of vlog plaatsen op www.groetjemee.frl. Allemaal om anderen te inspireren. Met #GROETJEMEE hopen de initiatiefnemers de wereld een beetje mooier te maken. Groet jij ook mee?