Hoe zit het met het aantal reisbewegingen in Súdwest-Fryslân na corona?

SNEEK-Sinds de corona crisis brengen Nederlanders fors minder tijd door in winkels, supermarkten, het openbaar vervoer en op kantoor, en zijn we steeds meer thuis. Dat blijkt uit het mobiliteitsrapport van Google dat op basis van locatiegegevens op smartphones het reisverkeer in Nederland anoniem in kaart brengt.

Deze trend is ook duidelijk zichtbaar tijdens de tweede corona-golf in Friesland en Súdwest-Fryslân, zo blijkt uit onderzoek van www.glasvezelinternetaanbieding.nl die deze data heeft gevisualiseerd. Vooral rondom het OV, werk en detailhandel en recreatie zien we fors minder reisbewegingen vergeleken met de eerste vijf weken van dit jaar.

Detailhandel en recreatie

Het landelijke bezoek aan restaurants, cafés, winkelcentrums, themaparken, museums, bibliotheken en bioscopen daalde in oktober met 24% ten opzichte het begin van het jaar. Op 18 oktober was de sterkste daling zichtbaar (-39%). In Friesland nam het bezoek aan de detailhandel en recreatie in oktober gemiddeld af met 15,0%. De grootste daling was zichtbaar op 30 oktober (-31,0%).



Supermarkten en apotheek

Ook het bezoek aan supermarkten, drogisterijen en apotheken ligt nog ver onder het niveau van pre-corona. In oktober daalde het landelijke aantal bezoeken gemiddeld met 6%. Op 8 oktober was de sterkste daling zichtbaar (-12%). In Friesland daalde het aantal reisbewegingen richting supermarkten en apotheken met gemiddeld 5,0%. De grootste daling noteren we op 8 oktober (-16,0%).



OV-stations

We reizen ook nog steeds een stuk minder met het openbaar vervoer. Het landelijke aantal bezoeken aan metro-, bus- en treinstations daalde in oktober gemiddeld met 44%. Op 20 oktober was de sterkste daling zichtbaar (-50%). Het OV-verkeer In de provincie Friesland daalde in oktober gemiddeld met 14,0%. Op 15 oktober was hier de grootste krimp zichtbaar (-34,0%).



Werk

Nu we steeds meer thuiswerken is het aantal bezoeken aan kantoren en werklocaties fors teruggelopen. Het aantal reisbewegingen richting werk daalde in oktober gemiddeld met 23% ten opzichte van pré-corona. De sterkste daling zien we terug op 19 oktober (-40%). Ook in Friesland nam het werkverkeer af, gemiddeld met 18,0%. 13 oktober was de dag dat dit het sterkst zichtbaar was (-40,0%).



Wonen

Tijdens de tweede corona-golf brengen we met zijn allen meer tijd thuis door. Uit de mobiliteitsgegevens blijkt dat dit in Nederland in oktober is gestegen met 9%. In Friesland nam dit in oktober gemiddeld toe met 7,0%.

Veranderingen in reisbewegingen in Súdwest-Fryslân

Ook in de gemeente Súdwest-Fryslân zien we grote veranderingen in de mobiliteit. De verschillende reisbewegingen zijn teruggenomen ten opzichte van de eerste weken van het jaar toen er nog geen corona was. Daar staat tegenover dat inwoners van Súdwest-Fryslân meer tijd thuis doorbrengen. Een toenemende interesse in glasvezel in Friesland is hiervan een gevolg.