Hoe moëd, komt goëd

Sinds vorige week wapperen er overal in Sneek ook vlaggen die het adagium ‘Hou moëd, komt goëd’ letterlijk hoog in het vaandel hebben. Zoals op bovenstaande foto die door Annejet Slippens genomen werd op de Badhuisgracht.

Rotary & Service Clubs Sneek

Op initiatief van de Rotary Sneek starten de samenwerkende Service Clubs Sneek samen met de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) de actie 'Hou Fol'. De actie is bedoeld om alle inwoners van Sneek en omstreken door middel van een hartenkreet te steunen in deze lastige Corona tijd. Dit doen wij door mensen 'op syn Snekers' te motiveren om vol te houden (hou fol) moed te houden (hou moëd) en aan te geven dat het uiteindelijk goed gaat komen (komt goëd). Op zoveel mogelijk plekken in Sneek (en omstreken) wordt met behulp van onderstaande beeldmerk iedereen een 'hart onder de riem' gestoken.

Het is mogelijk om via de website www.houfol.nl een bijdrage te leveren aan deze gezamenlijke actie. Via de site kunnen posters worden besteld, kan wijn en prosecco worden gekocht (met een ludiek en passend etiket) en kunnen bedrukte mondkapjes en vlaggen worden aangeschaft. Ook is het mogelijk om alleen maar een bijdrage te storten. Gewoon omdat u dit initiatief een warm hart toedraagt.

De opbrengst van de actie wordt aangewend voor een aantal lokale goede doelen. Deze goede doelen worden ondersteund door de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) en de gezamenlijke Serviceclubs uit Sneek.

Op de website kunt u meer lezen over 'friendly adaptors' (behulpzame instanties en bedrijven), serviceclubs en sponsoren.

Artikelen:

Vlaggen "Hou Fol" 100x150 € 25,00

Prosecco "Hou Moëd" 1 doos (6 flessen) € 60,00

Rode Wijn "Hou Fol" 1 doos (6 flessen) € 48,00

Witte Wijn "Hou Fol" 1 doos (6 flessen) € 48,00

Mond kapjes "Hou Fol" € 7,50

Poster "Hou Fol" € 1,50