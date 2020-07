Heteluchtballonnen mogen weer met passagiers varen

FRYSLÂN - De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart heeft bekend gemaakt dat ballonvaren met passagiers per direct weer is toegestaan. Dit gebeurde nadat dit vandaag in de wekelijkse ministerraad werd besloten. De blijdschap onder ballonvaarders is groot, na maanden aan de grond te hebben gestaan door de coronaregels.

In de ballonmand hoeft men onderling geen anderhalvemeter afstand te houden. Wel moet aan boort een mondkapje gedragen worden en moet de mand vooraf gedesinfecteerd zijn. Ook dienen de piloten vooraf een gezondheidscheck te doen.



Het besluit vanuit Den Haag komt voor veel ballonbedrijven als verrassing, aangezien het verzoek om met passagiers te varen al viermaal afgewezen was. Omdat vliegtuigen wel weer gevuld mochten worden met reizigers, ontstond er in de ballonwereld ongeloof en onbegrip. Het argument van het kabinet was dat ballonvaren geen noodzakelijk transport betreft.



Vertegenwoordigers van de ballonvaartsector zijn nog in gesprek met de regering over financiële steun.