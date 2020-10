Het Rode Kruis opent rekening voor voedselhulp in Nederland: Giro 7244

DEN HAAG- Steeds meer mensen in Nederland hebben door de coronacrisis niet voldoende te eten. De nood wordt steeds hoger en het Rode Kruis wil graag nog meer mensen van een dagelijkse maaltijd kunnen voorzien. Daarom start vandaag de actie ‘Maaltijd voor een ander’ en hebben wij Giro 7244 geopend. Jij kan al met een paar euro zorgen dat iemand anders in Nederland een maaltijd krijgt.

Door de coronacrisis valt er voor een grote groep mensen inkomen weg. Sommigen van hen kunnen ook niet terecht bij verschillende hulpinstanties, omdat ze net buiten de criteria vallen. De nood wordt steeds hoger en steeds meer mensen hebben nauwelijks nog geld om voedsel te kopen.

De hulp die het Rode Kruis aan deze mensen kan bieden moet worden opgeschaald, zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik: “We kunnen de meest kwetsbare mensen in Nederland in deze moeilijke tijd niet in de kou laten staan.”

Voedselnood hoog onder meest kwetsbaren

Het Rode Kruis is in mei gestart met het geven van voedselhulp aan mensen die extra hard geraakt zijn door de coronacrisis en niet bij andere instanties terecht kunnen. In de afgelopen maanden deelden wij al meer dan 25.000 boodschappenkaarten en 25.000 voedselpakketten uit in Nederland. Met de actie ‘Maaltijd voor een ander’ willen we nog veel meer mensen steunen die in deze crisis zelf maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Met jouw hulp kunnen wij zorgen dat minimaal 3000 mensen de rest van dit jaar elke dag een maaltijd hebben.

Een van de kwetsbare groepen die wij helpen zijn de ongedocumenteerden in Nederland. Veel van hen zijn hun werk in bijvoorbeeld de schoonmaak, de bouw of de horeca verloren en hebben dus geen inkomen meer om eten mee te kunnen kopen. Ook werken wij samen met lokale partners om dak- en thuislozen met een warme maaltijd te helpen en gezinnen of alleenstaande ouders te ondersteunen.

Alle kleine beetje helpen

Om onze voedselhulp in Nederland te kunnen volhouden, is jouw hulp hard nodig. Een klein bedrag maakt al een groot verschil. Met 2 euro steun je iemand met één warme maaltijd. Voor 3,50 euro heeft iemand een warme maaltijd én ontbijt of lunch. Help je mee? Doneer op giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44) of via www.rodekruis.nl/maaltijd.