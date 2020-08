"Het is erg leuk als je later langs het gebouw rijdt, je wordt herinnerd aan jouw aandeel hierin", aldus Abe Schuurman en Jetze Spijksma van KBS+BTS

SÚDWEST-FRYSLÂN – ‘It komt toch altyd oars’ en ‘Laat het los, of los het op’, zijn de motto’s van Abe Schuurman en Jetze Spijksma, eigenaren van KBS en BTS in Sneek. Tevens zijn zij deelnemer aan het Werkfestival 19 september en vertellen je al te graag hoe zij hun motto vertalen naar de dagelijkse praktijk!

Wat is de reden dat jullie meedoen aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

“Wij doen mee omdat wij graag de verbinding aangaan met andere ondernemers in de regio. We hopen KBS+BTS bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Daarnaast vinden we het leuk om te weten wat er speelt in de regio. De dag is voor ons geslaagd als wij KBS+BTS onder de aandacht hebben kunnen brengen bij zowel ondernemers, werkzoekenden en werkenden. En wij hier leuke en interessante gesprekken mee hebben kunnen voeren.”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties daarvan zien 19 september?

“KBS+BTS is hét allround bouwadviesbureau in Noord-Nederland, voor iedereen met (ver)bouwplannen zowel zakelijk als particulier. Met meerdere disciplines onder één dak en meer dan 30 jaar ervaring voorzien wij iedere bouw gerelateerde vraag met degelijk en betrouwbaar bouwadvies. Op het Werkfestival geven wij een kijkje achter de schermen. Nemen we de bezoekers mee in verschillende projecten en laten wij zien welke verschillenden disciplines we aanbieden.”

Wat maakt jullie bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“KBS+BTS heeft jarenlange ervaring en door de combinatie van de diverse disciplines is het werk erg afwisselend. De ene keer zijn we aan de slag voor een verzorgingstehuis en de andere keer weer voor een zwembad of een woning. Doordat het werk steeds afwisselend is en dus uitdagend blijft, zijn er veel medewerkers die al meer dan 10 jaar bij ons aan het werk zijn.”

Wat vinden jullie het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan dit vak?

“Natuurlijk de afwisseling wat het altijd boeiend houdt, maar ook de bijdragen aan het grotere geheel. Je werkt meestal mee aan grote projecten en het is erg mooi om te zien hoe jouw aandeel een plekje krijgt. Als je dan later nog eens langs het gebouw rijdt, word je hier weer aan herinnerd, dat is natuurlijk erg leuk.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

“Wat veel mensen niet weten is dat ons gedeelte: BTS als 25 jaar bestaat en KBS al meer dan 30 jaar. Daarnaast zullen veel mensen ons, vanwege de bedrijfsnaam, kennen als calculatiebureau. Maar weten niet dat wij een allround bouwadviesbureau zijn en daarnaast dus ook projectmanagement, bouwkundig tekenwerk, bouwtoezicht, bestekken, en meer jaren onderhoudsplannen aanbieden.”

Lemmerweg 51, 8608 AA Sneek | http://www.kbssneek.nl/home.html

