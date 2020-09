SÚDWEST-FRYSLÂN – “Wij doen mee voor de promotie van ons vak: onbekend maakt onbemind! De afgelopen 35 jaar hebben wij ons gespecialiseerd in het vervaardigen van schoenen volgens de orthopedische vereisten en dit laten we graag zien. We hebben aandacht voor een ambacht, die op een moderne manier wordt ingericht”, vertelt Mads Rameau, Orthopedisch schoentechnicus en mede eigenaar van Rameau Voetzorg & Schoenmode. Aanstaande zaterdag, 19 september, openen zij ter gelegenheid van het Werkfestival de deuren voor eenieder met interesse!

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Het is erg dankbaar werk. Door het toepassen van onze schoentechniek zijn veel mensen weer in staat goed te lopen. Desalniettemin is er veel schroom voor de orthopedische schoentechniek. Toch is de meest gehoorde opmerking; had ik het maar eerder gedaan!”

Hoe ziet een werkdag eruit en wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Onze werkdagen is een schakeling tussen klantcontact (situatie in kaart brengen) en werkplaats (uitwerking van de technieken). De combinatie van het toepassen van de technieken en zorgverlening maakt dit vak zo mooi, omdat je veel dankbare mensen krijgt.”

Simmerdyk 12 8601 ZP Sneek | www.rameau.nl

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.