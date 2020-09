“Het is erg betekenisvol, uitdagend en mooi om in de groene sector te werken”, aldus Johanna Posseth van het Nordwin College

SÚDWEST-FRYSLÂN – “We willen de deelnemers kennis laten maken met een mooi en uitdagend beroep in de groene sector. We hopen hiermee nieuwe deelnemers en studenten te trekken voor opleidingen, cursussen & trainingen bij Nordwin College in de groene sector, zoals: Bloem & Styling Dier & Welzijn Agro, Handel & Techniek Tuin, Landschap & Recreatie.", vertelt teamleider Johanna Posseth van het Nordwin College MBO 1 t/m 4 en Cursussen & Trainingen.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Als we in onze stand enthousiaste mensen krijgen die geïnteresseerd zijn in ons aanbod en de groene sector. De mensen zo enthousiasmeren om later te gaan deelnemen aan een opleiding of cursus. Zodat ze later een leuk beroep in toekomst kunnen gaan uitoefenen.”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van Nordwin College verwachten deze dag?

“Het is betekenisvol, uitdagend en mooi om in de groene sector te werken. De bezoekers kunnen van ons een stand met informatiemateriaal en persoonlijke voorlichting verwachten.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Mogelijk zit de opleiding naar het toekomstige beroep tussen ons aanbod van opleidingen, cursussen & trainingen zit!”

