Herfstig weekend

Vandaag een dag die niet onaardig verloopt. Na een mistige start, zien we nu sluierbewolking waar de zon doorheen schijnt. Het blijft deze dag droog bij een temperatuur die stijgt naar een 15 tot 17 graden. De oostelijke wind neemt toe naar matig, aan zee en op het IJsselmeer naar vrij krachtig. Later in de middag en vanavond wordt de wind op de Wadden en IJsselmeer mogelijk krachtig.

Vannacht meest bewolkt, stevige wind uit het oosten, minimumtemperatuur rond de 13 graden.

Morgen trekt er een regengebied over, dit vooral in de middag. Meeste neerslag wordt verwacht nabij de Waddeneilanden. De temperatuur 15 graden aan zee tot een 18 graden in het zuidoosten van Friesland. Wind zuidoostelijk.

Zondag staat er veel wind uit het zuidoost tot zuiden. De bewolking overheerst en er valt af en toe buiige regen bij een temperatuur die bij 14 graden blijft steken.

Maandag enkele buien, ook zien we enkele opklaringen boekt de temperatuur een graadje winst.

Dirk van der Meer