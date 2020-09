SNEEK-Na een nacht met buien is het deze morgen vriendelijker met het zonnetje erbij. Later neemt de bewolking weer toe, in de middag volgt (lichte) regen, in de avond overgaand in buien. In een bui is er kans op een donderklap, dit bij de Wadden. De temperatuur komt op een 17 a 18 graden uit in het zuidoosten van de provincie. De wind waait uit het zuidwesten, vanmorgen nog krachtig op het IJsselmeer en Waddenzee met daar nog kans op windstoten, vanmiddag tijdelijk afnemend.