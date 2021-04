Henk Kerkhof (91) wil zijn oorlogservaringen digitaal delen met schooljeugd

SNEEK- “Met als thema wat oorlog is en vrijheid betekent, ben ik met mijn 91 jaar één van de laatsten die over zelf meegemaakte oorlogservaringen kan vertellen. Met behulp van een power point presentatie, vertel ik mijn verhaal aan de leerlingen van groep 7 en 8. Al heel wat jaren. Tot corona vorig jaar, en voor een deel ook dit jaar, plus wat lijfelijk ongemak, schoolbezoek niet meer mogelijk maakt. Ik meldde dit aan alle scholen waar ik mijn verhaal jaarlijks vertelde en kreeg spijtgetuigenissen, waaronder één met de kreet “Haal opa Henk digitaal in de klas”, laat Kerkhof weten.