Hengeltje uitgooien en genieten maar: vissen wint aan populariteit

Ook hengelsportwinkels verkopen veel artikelen, nu veel meer mensen buiten op pad zijn en een hengeltje uitgooien. "Wij zitten op een groei van tien procent", zegt Pyt Achenbach van Sportvisserij Fryslân.

"Nu zit de sportvisserij al jaren goed in de lift, maar in deze coronatijd is er toch wel een opvallende groei te zien. Wij verwachten dat wij dit jaar meer dan tien procent ledenwinst boeken. We hadden zo'n 35.000 leden en groeien nu al naar 36.500." Als je wilt vissen in Nederland moet je een vispas hebben. "En dan ben je direct ook lid van de hengelsportvereniging in Fryslân. Wij zien dat er een opvallende groei is in het aantal mensen dat een vispas aanvraagt. We krijgen nu mensen over de vloer die nog nooit gevist hebben en die willen weten wat ze moeten kopen."

Vissen in coronatijd

Dat de groei precies nu is, is niet apart, vindt Achenbach. "Er wordt steeds gezegd: blijf thuis en kom niet bij andere mensen in de buurt. Dan is het vissen ideaal, want die ruimte is er in de natuur. En je kunt de afstand ook gemakkelijk houden. Dat is wat een visser van nature al doet." verder valt op dat het geen sport alleen voor mannen is. "Wij zien ook steeds meer vrouwen die willen vissen. En waarom ook niet, die kunnen natuurlijk net zo goed vissen." Volgens Achenbach gaat het ook om de spanning. "Bij het vissen heb je niet de garantie dat je ook wat vangt, maar je weet wel dat je een mooie tijd hebt. Lekker buiten met het mooie weer."

Kinderen

Vissen wordt ook steeds populairder bij kinderen. Dat zegt Sportvisserij Nederland. De afgelopen maanden vroegen duizenden kinderen een vispas aan. Dat zoveel kinderen willen vissen, komt volgens Sportvisserij Nederland ook door de corona-crisis.