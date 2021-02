Help de vogels door de winter door te voeren

Je kunt de vogeltjes eenvoudig helpen door ze bij te voeren. De meest eenvoudige manier om vogels te helpen in jouw tuin is voeren. Maar elk vogeltje eet zoals het gebekt is en ze vinden niet allemaal hetzelfde voedsel lekker. Als je het leuk vindt om verschillende soorten in de tuin te krijgen, voer dan gevarieerd. Wist je dat je aan de vogelsnavel kunt zien wat zijn favoriete kostje is? Dikke snavel bij zaadeters, zoals mussen, dunne snavel bij insecteneters, zoals de roodborst. Naast het soort eten, hebben tuinvogels ook nog allemaal andere voorkeuren voor waar dat eten moet liggen: op de grond, hangend in een boom, onder struiken of juist in een voerhuis. Hier vind je het overzicht van wat de verschillende tuinvogels prefereren waar ze dat het liefst eten.

Maak zelf vogelvoer

Zelf vogelvoer maken is ietsje meer werk, maar leuk om te doen en het ziet er prachtig uit! Denk daarbij eens aan: