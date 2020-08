SÚDWES-FRYSLÂN – “Wij vinden het juist in deze tijd erg belangrijk om elkaar als ondernemer te steunen in Súdwest-Fryslân en delen dan ook graag onze kennis van de arbeidsmarkt met mede ondernemers!” vertelt Helle Koning-Kruitwagen, eigenaresse van Jobz-On. Tevens is het Sneker bedrijf deelnemer aan het Werkfestival op 19 september!

Jullie doen voor de tweede keer mee aan het Werkfestival, vertel!

“Jobz-on is een lokale ondernemer die midden in de Sneker gemeenschap staat. Werk is onze business, we kunnen een Werkfestival natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan zonder hier aan deel te nemen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om op te hoogte te blijven van wat er speelt in de omgeving en persoonlijk contact te hebben met de mensen.”

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Voor ons is het Werkfestival geslaagd als wij leuke gesprekken hebben gehad met werkzoekenden, werkgevers, ondernemers en werkende in Sneek en omgeving. Daarnaast hopen we mooie matches te kunnen maken tussen werkzoekers en mensenzoekers. “

Persoonlijk, toegankelijk, mouwopstropers zijn jullie kernwaarden. Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Wat iedereen vooral kan verwachten is persoonlijk advies van ons. Samen hebben we meer dan 50 jaar ervaring in de arbeidsmarkt en delen op het Werkfestival dan ook graag onze kennis. Zowel met ondernemers, als werkzoekers en werkgevers. We beantwoorden alle arbeidsmarkt gerelateerde vragen en geven graag persoonlijk advies op dit gebied. Hierbij zetten we ons grote netwerk in en verbinden we mensen aan elkaar.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke, toegankelijke aanpak en onze jarenlange ervaring in de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn wij meer dan een uitzendbureau. Jobz-on is allround arbeidspartner en naast het uitzenden begeleiden wij met de dienst JobSwitch mensen van baan naar baan, worden werkgevers geholpen met hun employer branding door het realiseren van WerkenBij-websites en brengen wij met de dienst ZZProof ZZP’ers en werkgevers bij elkaar. Ook dragen wij de gemeenschap een sociaal hart toe. Zo zijn wij partner van On Stage, begeleiden we langdurige werkloze projecten en brengen we als co-founder van JOOOP de drie O’s Onderwijs, Ondernemers en Overheid samen.”

Hoe ziet een werkdag eruit?

"Elke werkdag is anders. De arbeidsmarkt is erg afwisselend en hierdoor elke werkdag ook. Over het algemeen start elke werkdag met het doornemen van de mail en voeren we de hele dag telefoongesprekken met zowel flexmedewerkers, werkzoekenden als opdrachtgevers. Maar hebben we ook veel persoonlijk contact door klantbezoeken en gesprekken op de vestiging met potentiële kandidaten. Tussendoor beantwoorden we vragen via Whatsapp en schrijven we een kaartje naar een flexmedewerker die de volgende dag jarig is."

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

"Het allermooiste blijft toch het maken van de juiste match! Iemand die huppelend van blijdschap met zijn nieuwe baan, de deur uit gaat. Ook de afwisseling en het contact met zoveel verschillende mensen maakt het vak erg leuk."

"Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

Jobz-on gaat begin volgend jaar verhuizen… Houd onze social media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven."

