Havenzijstraat Sneek heeft mooiste geveltuinen van Súdwest-Fryslân

SNEEK-Drie adressen aan de Havenzijstraat in Sneek vielen in de prijzen: zij hebben namelijk de mooiste geveltuinen van Súdwest-Fryslân. Juryleden van Groei & Bloei Sneek e.o. en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben 32 aangemelde tuinen beoordeeld. Naast de mooiste geveltuinen kozen zij de mooiste vergroende tuinen; de eerste prijs daarvan ging naar familie De Vries van de Fûgelkrite in Bolsward.

Tegel eruit, plant erin

Afgelopen zomer hadden we weer zo’n periode: snikheet en droog. Een groene omgeving helpt dan. Daarom sloot de gemeente Súdwest-Fryslân zich aan bij stichting Steenbreek. Hun motto is: “Tegel eruit, plant erin.” De gemeente heeft verschillende groenacties bedacht, waaronder de geveltuinenactie. Als de gevel van een woning of bedrijfspand aan de openbare weg grenst, kunnen de bewoners of ondernemers een gratis geveltuin aanvragen bij de gemeente. Met zo’n tweehonderd geveltuinen erbij is de actie een groot succes.

Maar, wie heeft de mooiste geveltuin van Súdwest-Fryslân? En wie heeft de mooiste vergroende tuin? In totaal deden 32 tuinen mee aan de wedstrijd. Voor beide categorieën zijn drie prijzen uitgereikt.

Mooiste geveltuinen

Bjanka Kreetz, familie Heurnink en familie Van Eeuwen wonnen gezamenlijk de eerste prijs voor de mooiste geveltuin in Súdwest-Fryslân. Juryvoorzitter Hans van Wieren van Groei en Bloei Sneek e.o. geeft aan: “Doordat hier meerdere geveltuinen aan weerszijden van deze smalle straat liggen, is de straat in één keer een groene oase geworden.”

De tweede prijs ging naar de familie Mulder van de Iepenlaan in Sneek. Zij wonen in een gerenoveerd fabriekspand en laten grote klimplanten langs de gevel groeien. De derde prijs ging naar familie Eringa van de Nauwe Noorderhorne.

Mooiste vergroende tuinen

De eerste prijs voor de mooiste vergroende tuin was voor familie De Vries van de Fûgelkrite in Bolsward. Van Wieren: “Toen familie De Vries daar ging wonen, bestond de voortuin volledig uit grijze tegels. Ze hebben het groots aangepakt door deze compleet te vergroenen en goed na te denken welke planten geschikt zijn. Het resultaat mag er zijn!”

Bolswardster Anne-Marie Adema van de Iepenburg mocht de tweede prijs in ontvangst nemen en de derde prijs ging naar Jelle van der Werf van de Túnkersstrjitte uit Koudum.

Verder kreeg de Ontmoetingstuin van Sneek een bijzondere erkenning. “Deze tuin kon officieel niet aan de wedstrijd meedoen, maar we hebben met enorme bewondering naar de plantvakken, de beplanting, de fruitdragende bomen en het open karakter van het geheel gekeken”, vertelt Van Wieren. De tuin wordt elke week bijgehouden door vrijwilligers.

Om de twee dagen nieuwe geveltuin

Wethouder Erik Faber is een groot voorstander van Steenbreek. “Al deze inwoners zijn een voorbeeld voor anderen; het zijn ware ‘Steenbrekers’, prachtig!” aldus de wethouder. “Heel mooi ook dat er weer zo veel geveltuinen zijn aangevraagd de afgelopen tijd. Om de twee dagen komt er een geveltuin bij! De geveltuinen verspreiden zich zoals een olievlek door onze gemeente.”

Op www.sudwestfryslan.nl/steenbreek kunnen inwoners een geveltuin aanvragen en meer informatie vinden over het vergroenen van hun tuin.