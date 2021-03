Hart voor een treurwilg

SNEEK- Aan de kerkgracht in Sneek staat een oude treurwilg met een groot wit kruis, het is een boom die door de gemeente aangemerkt is als onveilig. Veelal worden deze witgekruiste bomen gekapt.

Op de bomenkaart van de gemeente is te zien welke bomen worden weggehaald. De reden waarom staat er ook bij. Ook is op de bomenkaart te zien of er weer een boom wordt terug geplant op deze locatie.

Om aandacht voor het lot van deze beeldbepalende boom te vragen is er door onbekende(n) een hart over het kruis geplaatst. Of de boom blijft staan?