Hart onder de riem voor ouders en leerlingen

SNEEK- Alle gezinnen van de Johannes Postschool in Sneek werden afgelopen week verrast met een bakpakket, waarmee ze zelf koekjes kunnen bakken. Onder het motto "samen bakken we er wat van" willen de leerkrachten ouders en leerlingen een hart onder de riem steken, omdat het volgen van het thuiswerkprogramma tijdens de lockdown niet altijd even gemakkelijk gaat.