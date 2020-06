Haperingen parkeerautomaten SWF

“Dit komt omdat onze mobiele providers bezig zijn met wijzigingen aan hun netwerk i.v.m. het uitschakelen van 3G. De moeilijke verbinding resulteert in een traag systeem en soms worden transacties plotseling afgebroken."

"Resultaat is dat er op drukke momenten wachtrijen kunnen ontstaan. Wij zijn hierbij volledig afhankelijk van de providers en kunnen daarom nu nog niet aangeven wanneer de problemen zijn verholpen. Advies is om zoveel mogelijk via de mobiele telefoon of met muntgeld te betalen”, aldus een mededeling op de fb-pagina van de gemeente.