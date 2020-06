Hangkorf met bijenzwerm geplaatst in Heempark Nijland

SNEEK - In Heempark de Nijlannerhim in Nijland is door Deborah Post en Ferry Schutzelaar van Honey Highway samen met Bart Ummels, Deputy EPC Director van Windpark Fryslân een hangkorf met een bijenzwerm geplaatst. De plaatsing van de korf is onderdeel van het Honey Highway project langs de A7.

Het belangrijkste doel van de hangkorf is het behoud van de Nederlandse originele honingbij in het landschap. Het plaatsen van deze korf is in samenwerking met de imkervereniging Súdwest Fryslân en Stichting Beheer Nijlannerhim tot stand gekomen.

Gastles in Heempark de Nijlannerhim in Nijland

Germ van der Burg, voorzitter Stichting Beheer Nijlannerhim: ‘Het Heempark heeft als doel om volwassen en kinderen te informeren en betrekken bij onder andere de bescherming van wilde bijen. We zijn dan ook erg blij met deze hangkorf. Om ook de kinderen uit de omgeving erbij te betrekken nodigen Honey Highway en de imkervereniging Súdwest Fryslân kinderen van de basisschool uit om in het Heempark naar de bijen te komen kijken. Heeft u interesse in een gastles? Dan kunt u uw klas aanmelden via info@honeyhighway.nl. Meer informatie over Honey Highway kunt u vinden op: www.honeyhighway.nl.

De hangkorf

De hangkorf is een natuurlijke manier voor het houden van sterke gezonde bijen. De hangkorf is gemaakt door Honey Highway en gevlochten van (biologisch) Nederlands roggestro. De hangkorf volgt het natuurlijke gedrag van een bijenvolken er wordt geen honing uit de korf gehaald. Bij natuurlijk imkeren is 80% van de honing voor de bijen (als wintervoorraad) en 20% voor de mens. De hangkorf bestaat uit een onder- en bovenkorf en wordt van binnen ondersteund door houten structuren voor het uitbouwen van de raat. De korf is op een hoogte van 2,5 meter onder een mooi dak gehangen om de invloed van regen te beperken.

Honey Highway project

Op 20 mei zijn Windpark Fryslân en samenwerkingspartners gestart met het inzaaien van een 'Honey Highway’ van 35.000 m2 langs de A7. Honey Highway creëert een blijvend paradijs voor bijen door streekeigen, wilde bloemen te zaaien en te beheren in de bermen van Nederland. De natuurzaden zijn afkomstig uit ca. 100 natuurgebieden in Nederland.

De samenwerking met Deborah Post van Honey Highway bij het plaatsen van de hangkorf is op initiatief van Windpark Fryslân tot stand gekomen. ‘We vinden het belangrijk om de omwonenden en hun kinderen te betrekken bij dit bijzondere project en uit te leggen waarom het zo belangrijk is om de bijen te ondersteunen.’ Aldus Anne de Groot, projectdirecteur van Windpark Fryslân.

Deborah Post, biologisch-dynamisch imker en initiatiefnemer van Honey Highway: ‘Ik wil iets doen om bijen en andere insecten te behouden en terug te brengen in onze landbouw en mooie Nederlandse landschappen. Door de bermen te zaaien met 40-50 soorten wilde bloemenzaden, creëren we een blijvend paradijs voor bijen en andere insecten.’