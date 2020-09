Han Miedema van Interlinie: “Ons bedrijfspand is een oude school, in de gymzaal plakken we de auto’s”

SÚDWEST-FRYSLÂN – “In het verleden was het maken van reclame pure ambacht, grote borden werden handgeschilderd. Deze techniek wordt vrijwel niet meer toegepast, maar aangezien Interlinie al ruim 25 jaar bestaat hebben wij hier die gehele transitie meegemaakt. Ons bedrijfspand is een oude school en waar we de auto’s plakken is de oude gymzaal. Op 19 september laten wij graag zien hoe wij vandaag de dag onze producten vanaf het ontwerp, tot productie en realisatie tot stand komen en geven wij een kijkje in de keuken van de mooiste kantine in Sneek!”, vertelt eigenaar van Interlinie Han Miedema over de deelname aan het Werkfestival.

Hoe vertaal je dat naar de werkvloer?

“Naar creativiteit, oplossingsgericht en persoonlijke ontwikkeling. Bij ons zijn kwaliteit, hard werken en een hoop plezier goed te combineren. Wij maken reclame van klein tot groot, dit gaat van keuringsstickers voor gereedschap tot het aanbrengen van een helikopterplatform van 40 bij 40 meter. Ook vertellen we graag waarom juist nu interieur en reclame een prachtige combinatie is, denk maar aan het wrappen van deuren en tafels. Daarnaast zijn er prachtige, nieuwe printtechnieken die super interessant zijn!”

Wat maakt jouw Interlinie mooi/uniek/interessant?

“Elk bedrijf heeft reclame nodig, in welke vorm dan ook. Het mooie aan ons bedrijf is dat alles wat wij doen zichtbaar is. Alles wat wij maken/ontwerpen/produceren zie je weer terug. Bovendien hebben wij de mooiste kantine van Sneek.”

En hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival er voor jullie uit?

"Indien deelnemers enthousiast zijn geworden over hetgeen wat wij doen!"

Koningin Wilhelminastraat 4, 8606 BV, Sneek | www.interlinie.com

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.