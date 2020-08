Hagenees Wout Hamers meert ondanks corona aan voor bijzondere Sneekweek

SNEEK- Vorige week dinsdag meerde Hagenees Wout Hamers weer aan op z’n vaste stek aan de 1ste Oosterkade pal voor Bar ’t Ouwe Vat. Zoals Wout dat al 38 jaar doet. Ook in coronatijd, nu er dus geen Sneekweek is. We zochten Wout op en noteerden het volgende relaas van een Haagse gast die Sneek hoog in het vaandel heeft.

Wanneer ben je in Sneek aangekomen Wout?

“Ik ben vorige week dinsdag gekomen, een week later dan gebruikelijk. Dat was omdat mijn persoonlijke agenda in de knoop zat. Maar ja weet je, Sneek is er, ik ben er, de Snekers zijn er. Ik kon geen enkele smoes verzinnen om niet te komen.

Voor het hoeveelste jaar kom je hier?

“Het is mijn 38ste jaar Sneek en m’n 36ste Sneekweek. Dat verschil zit erin van toen ik het eerste jaar dat ik er terechtkwam was ik op zoek naar een oude jeugdliefde. Dat meisje ben ik weleens waar nooit tegengekomen. Maar ik kwam Fokko Dam en Eppie Silvius wel tegen, die zeiden toen tegen mij dat ik eens mee moest naar het Starteiland, want daar spelen wij in een dweilorkestje. Dat is leuk. Toen heeft het nog twee jaar werk technisch geduurd dat ik mijn vakantie zo kon plannen dat ik ook de Sneekweek mee kon maken. De rest is geschiedenis.

Hoe vreemd is de Sneekweek van 2020?

“Iedereen heeft klappen gehad. Ik loop al jaren te roepen dat we drie Sneekweken hebben. We hebben de Sneekweek van de wedstrijden, de Sneekweek van de toeristen en de Sneekweek van de Snekers. In deze week reken ik mij zelf toch wel tot de derde groep. Dit is voor het eerst dat we de Sneekweek voor ons zelf hebben. Je komt dezelfde mensen tegen. Het sfeertje is goed. We mogen uit glas drinken. We missen natuurlijk de livemuziek wel een beetje, maar we hebben elkaar wel. Ik moet eerlijk zeggen, het is toch allemaal wel knus en gezellig.”

Heb je nog overwogen om niet te gaan dit jaar?

“Geen moment! Ik ben actief op Facebook en ik heb daar 420 vrienden die ik in het echte leven ook ken. Iets meer dan de helft ervan komt uit Sneek. Voor die 200 mensen kom ik elk jaar hiernaartoe. Het is een jaarlijkse reünie. Zolang het nog op deze manier gaat, dat mensen mij begroeten met ‘hé daar is die Hagenees ook weer’, dan is het voor mij een feestje. De Sneekweek is voor mij eerlijk gezegd meer een kapstok geworden dan een reden.”

Hoe bivakeer je hier?

“Op mijn polyester zeilboot, daar slaap ik. Dat is eigenlijk ook het enige wat ik er momenteel doe. Douchen doe ik twee deuren verder en mijn was wordt gedaan door Jolanda, die effe verderop woont. Daar laat ik ’s morgens mijn vuile kleren liggen en die krijg ik de volgende dag schoon terug. Het leven is schitterend.”

Wat doe je nu zo’n dag?

“Dat hangt ervan af. Ik probeer dit jaar toch wel extra de horeca te steunen. Ik ben bij Markt23 geweest, is uitmuntend, bij De Lachende Koe, niks op aan te merken. Yugo, ook uitstekend eten en vergeet Klein Java niet, ook top! Kortom wat ik hier doe? Gewoon Wout weze, ja hoe leg je dat nu uit. Ik begin ’s morgens om halfnegen met effe naar de brugwachter van de Oppenhuizerbrug te gaan om een kopje koffie te drinken. Daarna ga ik bij ’t Ouwe Vat het terras opzetten. Als dat gedaan is, ga ik douchen en andere kleren aantrekken en vervolgens heb ik vakantie. Ik loop door de stad en ik kom mensen tegen. Eerlijk? Het is elk jaar even twee weken God zijn. Heerlijk om zo ontvangen te worden. Dat doet mij goed. Ik geniet enorm van de anonimiteit in Den Haag, waar niemand mij kent, maar ik geniet ook enorm van de manier hoe ik in Sneek ontvangen word. Dat is een feest.”

Kom je ook een beetje tot rust in Sneek?

“Weet je, ik kom daar dit jaar misschien voor het eerst voor uit. Ik denk dat wanneer ik twintig jaar jonger was geweest had een dokter tegen mij gezegd ‘jog jij hebt ADHD’. Tegenwoordig krijg je daar pilletjes voor, ik ben gewoon luidruchtig, ik doe wat ik doe. Ik voel mij daar prima bij zonder pilletjes. Hoe het heet zal mij roesten, ik voel mij er goed bij. Die rust heb ik nergens. Maar als ik ergens tot rust kom dan is het op het water en dus ook hier.”

Je hebt zondagmiddag met de rondvaartboot van Gerard Jansen, de Venezuela, een tochtje gedaan. Hoe beviel dat?

“Zolang Gerard hier z’n bedrijfje heeft, ben ik altijd sponsor geweest en nog steeds. Gerard organiseert dingen voor die lui. Maar dat is altijd in het voor- of najaar. Ik ben er alleen deze twee weken en ik ga niet voor een boottochtje richting Sneek. Dankzij corona doet Gerard dit jaar ook andere dingen en dus was dit voor mij een mooie gelegenheid om met Gerard mee te varen.”

Heb je de Putkapel ook gemist?

“Ja…, dat is zondermeer een gemis. Ik ben gewend om voor die jongens te zorgen, met die jongens mee te gaan naar het Starteiland. Dat was zondagmiddag dus raar, echt raar dat het zonder de Putkapel moest. Het werd daardoor een gewone zondag, met totaal geen Sneekweekgevoel. Dat mis ik dus wel, de jongens, de biertent, de hele opzet. Maar wie mist dat niet? Ik had nog stiekem een beetje gehoopt dat een van die groepen een flashmob zou hebben georganiseerd, maar de week is nog niet voorbij…Maar ik eerlijk, ik mist het typische Sneekweeksfeertje echt wel. Vreeslijk!”

Wanneer vertrek je weer naar Den Haag?

“Terug naar Den Haag is pas over 4 weken. Op 11 augustus verlaat ik Sneek, dan ga ik met een maat zo snel mogelijk richting IJsselmeer. Ik leg dan aan in Lemmer, want daar ligt mijn hart ook wel een beetje. Daarna nog 14 dagen varen waar de wind mij voert. Tot nu toe moest ik elk jaar op de derde maandag van augustus in Hoorn zijn, omdat ik daar ook bij een feest help. Daar sta in een kroeg met Lappendag, maar het is er dit jaar niet. Ik heb dus 4 dagen meer om te zeilen. Elk nadeel heb z’n voordeel en ik houd niet eens van voetbal!”