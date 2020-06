Grootste deel leraren niet achter volledige heropening basisscholen

De krant baseert zich daarbij op een onderzoek dat de grootste onderwijsvakbond AOb deed. De vragenlijst werd ingevuld door bijna achtduizend leden, waaronder onderwijzend personeel, maar bijvoorbeeld ook schoolleiders. Daarbij geeft het gros, 71 procent, aan niet achter een volledige heropening te staan. Dit terwijl 72 procent op 11 mei wel voor een gedeeltelijke heropening was.



De leraren hebben er met name moeite mee dat de hygiënemaatregelen en de anderhalve meter afstand nauwelijks te handhaven zullen zijn. In de huidige situatie, waarbij kinderen voor 50% naar school gaan, was het al passen en meten.