Groen doen op De Kogge in IJlst

IJLST- De kinderen van Basisschool De Kogge in IJlst kunnen nu nog makkelijker hun fruitschillen en etensresten scheiden van het andere afval. Net als thuis. Wethouder Erik Faber bezorgde donderdag een groene container, waarmee dit afval apart wordt opgehaald. Een hele mooie manier van circulair werken.

Er zijn meer basisscholen in onze gemeente die sinds deze week de groene GFT-container gaan gebruiken. Elke basisschool in Súdwest-Fryslân die zich heeft aangemeld voor zo’n container, krijgt korting op het abonnementsgeld van natuur-en milieu-educatiepunt GroenDoen. Wethouder Faber is blij dat deze korting eraan bijdraagt dat meer kinderen hun fruitschillen en etensresten scheiden, zowel thuis, als ook op school. “Jong geleerd is oud gedaan.” Groen Doen - NME Zuidwest-Fryslân