Gratis ‘Red de bij’ werkpakket voor basisscholen

SNEEK- Op 20 mei zijn Windpark Fryslân en samenwerkingspartners gestart met het inzaaien van een 'Honey Highway’ van 35.000 m2 langs de A7. Honey Highway creëert een blijvend paradijs voor bijen door streekeigen, wilde bloemen te zaaien en te beheren in de bermen van Nederland. De natuurzaden zijn afkomstig uit ca. 100 natuurgebieden in Nederland.

Alle basisschoolkinderen in de Gemeente Súdwest-Fryslân krijgen nu de kans om te leren over het belang van de bij. Honey Highway heeft een gratis werkpakket ontwikkeld voor basisschoolkinderen. Na aanmelding krijgen de scholen het pakket vrijblijvend per email en de zakjes met bloemenzaden per post toegestuurd.

Het werkpakket

Het werkpakket bestaat uit: · 2 werkbladen; 1 voor de onderbouw en 1 voor de bovenbouw · 1 doos met zakjes bloemenzaden (met een instructie) · 1 zaai-instructie filmpje

De samenwerking met Deborah Post van Honey Highway voor het geven van informatie op basisscholen is op initiatief van Windpark Fryslân tot stand gekomen. ‘We vinden het belangrijk om de omwonenden en hun kinderen te betrekken bij dit bijzondere project en uit te leggen waarom het zo belangrijk is om de bijen te ondersteunen.’ Aldus Anne de Groot, projectdirecteur van Windpark Fryslân.

Honey Highway

Deborah Post, biologisch-dynamisch imkeren initiatiefnemer van Honey Highway: ‘Ik wil iets doen om bijen en andere insecten te behouden en terug te brengen in onze landbouw en mooie Nederlandse landschappen. Door de bermen te zaaien met 40-50 soorten wilde bloemenzaden, creëren we een blijvend paradijs voor bijen en andere insecten.’

Meld je school ook aan! Hierbij roepen we vaders, moeders, juffen en meesters in Makkum, Bolsward, Sneek en omstreken op om de basisschool van hun kinderen aan te melden voor het werkpakket ‘Red de bij’! Heeft u interesse? Dan kunt u uw school aanmelden via info@honeyhighway.nl. Meer informatie over Honey Highway kunt u vinden op: www.honeyhighway.nl.