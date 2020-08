Gratis perenbomen zaterdag ook bij Groencentrum Witmarsum af te halen

WITMURSUM- De coronapandemie heeft in Nederland geleid tot overschotten. Deze week komen 150.000 bomen uit de koelcel die vanwege corona niet verkocht zijn. Omrin stelt daarom komende zaterdag zijn locatie Ecopark de Wierde In Heerenveen beschikbaar om maar liefst 8.000 bomen te redden van hun ondergang. Maar niet alleen in Heerenveen zijn zaterdag de bomen op te halen, ook bij Groencentrum Witmarsum is die mogelijkheid er!

Jojanneke Terpstra van Groencentrum Witmarsum over deze actie. “ Ja, wij dragen dergelijke acties altijd een warm hart toe. Vanaf zaterdagmorgen 09.00 uur kunnen mensen bij ons langskomen om een perenboom op te halen. Wij zorgen voor een goede logistieke organisatie, want we gaan ervan uit dat de meeste mensen met een auto komen. Ze kunnen dan een rondje Groencentrum doen. De meeste mensen zullen hier wel doelgericht komen, maar het is uiteraard niet verboden om ook nog even een blik te werpen op ons mooie bedrijf. Mensen mogen maximaal 25 perenbomen meenemen, dan heb je meteen wel een hele tuin. We kregen nu al telefoontjes van belangstellenden en organisaties die de bomen dan weer uitdelen willen aan minder bedeelden. Dat zijn natuurlijk hartstikke mooie initiatieven. Wij hebben in Witmarsum 4000 perenbomen tot onze beschikking die we gratis mogen weggeven. Wat ik er nu van weet zijn het Conference peren, dat is een tamelijk grote handpeer en in Nederland het meest geteelde ras.”

Hoe plant en verzorg ik mijn boom?

De perenbomen komen uit de koelcel en zijn in rust. Zodra ze eruit komen, gaan ze bladeren maken en hebben ze direct water nodig. Dat is de grootste uitdaging van deze campagne. Dus haal jij een gratis perenboom op, let dan hierop:

Plant de boom zo snel mogelijk of zet ‘m tijdelijk in een emmer water

Graaf een kuil zo diep als een emmer, en zorg dat de wortels de ruimte hebben.

Giet een emmer water in de kuil.

Plant de boom en gooi het gat weer dicht met losse grond en stamp licht aan. ( een beetje bodemverbeteraar met de grond vermengen kan zeker helpen)

Geef de boom veel water, liefde en verzorging, want in augustus uit de koelcel komen is niet niks voor een perenboom.

De bomen zijn laagstam conference perenbomen. De boom wordt zo’n 3-3,5 meter hoog en kan zichzelf bestuiven. Dus we hopen dat iedereen kan genieten van lekkere peren, maar kunnen helaas niks beloven. Het kan ook zijn dat de boom in 2021 nog een beetje moet bijkomen en pas in 2022 peren geeft. Liefde en geduld dus!