Gratis op de foto tijdens de Betekenisweek

SNEEK- Reeds drie keer eerder vond de Betekenisweek van het Moment Design Collectief plaats. Een hartverwarmende week, waarbij mensen met een ingrijpende ziekte de kans krijgen even onbezorgd te genieten met die ene speciale persoon, die er altijd voor hen is. Dit doen we tijdens een indrukwekkende fotosessie. De vele ontroerende reacties hebben de fotografen doen besluiten, om ook dit jaar weer gezamenlijk 50 fotosessies door heel Nederland weg te geven.

Ook Jolanda Siemonsma Fotografie & Erik Weening Fotografie beiden uit Sneek, twee van de fotografen van het Moment Design Collectief, doen weer mee aan de actie. “We krijgen nog kippenvel, als we terug denken aan de fotosessies die we afgelopen jaar maakten tijdens de Betekenisweek. Daarom hoefden we ook niet lang na te denken, toen er gevraagd werd of we dit jaar weer mee zouden doen” vertellen Jolanda & Erik. “Een ziekte maakt alles anders: je lijf, je toekomst, de manier waarop je naar de wereld kijkt. Als er in deze periode iets is om je aan vast te houden, dan zijn het wel de mensen die dicht bij je staan. Omdat alle aandacht op jou, als zieke gericht is, komt het er vaak niet van om deze mensen te vertellen hoeveel ze voor je betekenen. Tijdens de Betekenisweek maken we hier ruimte voor, waardoor de mooiste momenten ontstaan, van schaterlach tot tranen van geluk. Heel speciaal.”

28 september t/m 11 oktober

In de week van 28 september t/m 11 oktober a.s., geven de fotografen van het Moment Design Collectief gezamenlijk 50 gratis fotosessies aan mensen met een ingrijpende ziekte. Wij fotograferen jou samen met die ene speciale persoon, die jou in deze periode met alle liefde omringt. Dat kan je partner zijn of je kind, je vader of moeder. Of misschien wel je hele gezin. Jij bepaalt zelf wie je meeneemt. Als collectief houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM: voor de gezondheid van onze klanten, van ons als fotografen, voor iedereen die ons dierbaar is. Daardoor zijn wij beperkt in de mogelijkheden: alleen mensen uit 1 (hetzelfde) huishouden kunnen gefotografeerd worden tijdens de betekenisweek.

Laat je hart spreken

Jouw ziekte heeft ongetwijfeld veel impact op jullie relatie. Tijdens de fotosessie krijg je de gelegenheid om je hart te laten spreken. Zeg wat je al die tijd al voelt, maar nooit hardop hebt durven zeggen. Lucht je hart! Wij beloven je een verrassende, onvergetelijke sessie. Het resultaat is: foto’s waar het leven en de liefde vanaf spat. Wil jij graag iemand in het zonnetje zetten tijdens één van deze gratis fotosessies, meld jezelf dan vóór 14 september a.s. aan. Dit kan via www.momentdesigncollectief.nl/aanmelden-betekenisweek.

Moment Design

Moment Design fotografen fotograferen mensen graag zo natuurlijk mogelijk. Het liefst buiten, op een mooie of bijzondere locatie met natuurlijk licht. Ze doen niet aan poseren of gemaakt lachen. Je hoeft zelfs niet in de camera te kijken. In plaats daarvan stellen zij jullie vragen, die je aan het denken zetten. Samen zetten jullie de tijd heel even stil. Jullie halen mooie herinneringen op en maken ondertussen weer nieuwe. Er is ruimte voor elk gevoel, elke emotie. Jij mag het zeggen – de fotograaf legt het voor je vast. “Het gaat niet om de ziekte, maar om wat er tussen jullie is en altijd zal zijn. Het wordt onvergetelijk!” vullen Jolanda & Erik aan.

Meer informatie

Meer informatie over de actie vind je op onze website www.momentdesigncollectief.nl/betekenisweek. De actie volgen kan via facebook www.facebook.com/momentdesigncollectief

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Nog meer informatie, neem dan contact op met Karin Verhoog telefoon 06-14367396.

Moment Design Collectief

Het Moment Design Collectief is een netwerk van professionele fotografen, die zich hebben gespecialiseerd in het fotograferen met de Moment Design techniek. Deze fotografen hebben één gezamenlijke passie: Iedereen in Nederland en België laten ervaren, hoe bijzonder en waardevol een fotosessie kan zijn. Al onze fotografen hebben de opleiding tot Moment Design Fotograaf succesvol afgelegd.