Goënga bezorgt 75-jarige Hiltsje onvergetelijke verjaardag

Goënga- ‘Us buorfrou 75 jier: altyd warber en foar’t hiele doarp yn’t spier. Wy hoopje op in soad jierren derbij bij ús oan de gesellige Sickengawei’, was de tekst bij een fraaie opblaaspop voor het huis van de jarige in Goënga.

En even verderop nog een fraaie gekalligrafeerde tekst die duidelijk maakt dat Hiltsje, want dat is de naam van buorfrou, zeer geliefd is in het dorp. Hiltsje runt het gezellige Doarpshûs en is zeer proper. En met haar vitaliteit is het ook nog prima gesteld. Want Hiltsje wil nog niets weten van een elektrische fiets!

Verder brachten de dorpsgenoten een klein cadeautje, kortom het werd een onvergetelijke dag voor de 75-jarige. Een groots gebaar van een klein dorp!