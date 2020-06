Gezocht: Biodiversiteitsinitiatieven uit de regio

Daar moet heel wat voor gebeuren

Eén belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart te brengen van wat er allemaal al is gebeurd. Grote en kleine initiatieven in wijken en dorpen, in de openbare ruimte, bij u thuis of in boerenland en op bedrijventerreinen, alles telt mee.

Samen met de FMF (Friese Milieufederatie) en Kening (voorheen Kening van ‘e Greide) inventariseert de Provincie deze initiatieven. Ecologisch bureau Altenburg&Wymenga brengt alles in kaart en analyseert de gegevens.

Met deze analyse gaan we in heel Fryslân aan de slag om de biodiversiteit te verbeteren. Natuurlijk kunnen wij nooit op de hoogte zijn van ál deze initiatieven.

Kent u initiatieven in uw buurt? Laat het ons weten! Het zou jammer zijn als uw initiatief zou ontbreken op deze interactieve kaart.

U kunt hiervoor contact opnemen met: Marieke van Dorp 06 86875538 of Marcia de Graaff 06 12391229 Email: info@biodiversiteit.frl