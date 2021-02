Gerrit en Anneke zestig jaar getrouwd

SNEEK- Op 11 februari 1961 zeiden Anneke Kuhn en Gerrit Mollinga “Ja” tegen elkaar. En nu, zestig jaar later, vieren ze hun diamanten bruiloft! Anneke, geboren Rotterdamse, kwam vanuit het westen naar Sneek waar ze samen met Gerrit ging wonen op het Martiniplein. Al die tijd hebben ze in Sneek gewoond en hier zijn hun vier kinderen geboren.

Ze zijn nu de trotse opa en oma van negen kleinkinderen, waarvan er twee in Engeland en twee in Denemarken wonen. Gerrit heeft jarenlang in het magazijn van Jan Sikkes gewerkt. Anneke heeft ook bij Sikkes gewerkt en is vele jarenlang actief geweest als gastvrouw in het Antonius ziekenhuis.

Anneke heeft altijd als hobby gehad om met haar handen bezig te zijn. Vroeger borduren en breien, en nu maakt ze de mooiste legpuzzels en ‘diamond painting’-schilderijen. Gerrit mocht altijd graag schaatsen, fietsen en wandelen en heeft hier het Elfstedentocht-brevet in gehaald als iemand die deze tocht schaatsend, fietsend én wandelend heeft volbracht. En ook al is het nu coronatijd, ze hebben het nog steeds gezellig samen in hun fijne stekje aan de Zeilstraat.