Gerda Veenstra van Veenstra Banden en Autoservice: “Volgend jaar bestaan wij 75 jaar!"

SÚDWEST-FRYSLÂN - "Mijn werkdagen zijn lang, leuk en gevarieerd. Het is een prachtig vak waarin wij zitten en heel divers. De diversiteit laten wij graag zien op 19 september! Dat het voor iedereen een geslaagde dag mag worden, wij kijken er naar uit", vertelt eigenaresse Gerda Veenstra van Veenstra Banden en Autoservice in Sneek.

“Wij houden ons dagelijks bezig met banden voor alle soorten voertuigen als: auto's, campers, caravans, trucks, trailers, industrie banden en motoren en scooters. Daarnaast doen wij al het onderhoud voor uw auto, camper, caravan, truck of trailer.

Hierin willen we ons bedrijf profileren en zijn altijd opzoek naar goede monteurs! Het is een prachtig vak en heel divers. Bovendien zijn wij een authentiek Sneker familiebedrijf en dit laten wij graag zien. Volgend jaar bestaan we 75 jaar, daar zijn we heel trots op! Voor ons is de dag al geslaagd als het voor iedereen een succes is. Wij nemen onze service bus mee en gaan graag in gesprek met eenieder die geïnteresseerd is.”

Klompenmakersstraat 6, 8601 WR Sneek | https://www.veenstrabanden.nl/

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.