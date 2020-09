Geoffry Schippers van ZWF: “Gewoon je zelf zijn en genieten van het leven!”

SÚDWEST-FRYSLÂN – “We zijn er aan toe om weer te netwerken en willen ook ogen en oren open houden voor wat betreft marktontwikkelingen. Tevens gaan er op personeelsgebied dingen spelen bij ZWF, er komen vacatures. We hopen relaties, potentiële klanten en kandidaten voor werk bij ZWF te spreken! We zijn te vinden in een stand waar ik zelf zal staan!”, vertelt Geoffry Schippers, eigenaar en directeur van ZWF.

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wij zijn een creatief sign- en reclamebedrijf gefocust op service leiderschap. Wij hechten veel waarde aan een hechte teamcultuur, als je interesse hebt in het sign-vak, dan zou je ons niet voorbij mogen lopen.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Betreft grotendeels commercieel. Dus veel klantcontact, advies geven aan klanten bij de klant of op kantoor, offertes maken, overleg met planning en productie. Veel bellen en regelen.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Een klantvraag op een creatieve manier invullen en ook nog met je eigen productieteam maken tot een oplossing die de klant tevreden stelt. Daarnaast werken met een gemotiveerd team is hetgeen wat je als eigenaar graag ziet.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

“Binnen ZWF hebben wij ook een webshoptak, namelijk, www.photogifts.nl. Veel bedrijven en klanten in de regio kennen dit niet of denken dat photogifts.nl een soort van franchise is. Photogifts is een eigen merk en alles wat er technisch ontwikkeld is, is intern binnen ZWF gemaakt. Photogifts bokst online op tegen grote partijen zoals de Hema of fotofabriek. Inmiddels heeft photogifts.nl diverse prijzen gewonnen op het gebied van printkwaliteit voor de verschillende producten die er worden aangeboden. Photogifts ontwikkeld zich dit jaar flink, er is een mooie groei gaande en daar zijn we trots op. Alles wordt in eigen huis geproduceerd, daar waar grote partijen standaardiseren, is photogifts.nl uniek. Alles wordt op maat gemaakt, vaak op de cm nauwkeurig. Hierdoor kan photogifts zich onderscheiden ten opzichte van de grote jongens in de markt. De deuren staan trouwens altijd open om dit met eigen ogen te aanschouwen hoe dit werkt en wat er mogelijk is. Binnenkort worden er weer nieuwe producten toegevoegd, zoals kussens voor binnen en buiten, behangcirkels en geprinte vloeren!”

De Marne 126a, 8701 MC Bolsward| www.zwf.nl – www.photogifts.nl

